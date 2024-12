WRC: Adrien Fourmaux estreia-se com na Hyundai com vitória

Adrien Fourmaux teve um bom início na sua nova fase como piloto da Hyundai, vencendo o Rallye National Hivernal du Dévoluy no último fim de semana. O francês superou o bicampeão mundial Kalle Rovanperä, da Toyota, conquistando uma vitória expressiva por 15,5 segundos.

Apesar do triunfo, Fourmaux destacou que a maior conquista foi sentir-se à vontade ao volante do Hyundai i20 N Rally1, agora equipado com pneus Hankook. “Foi um bom começo com a Hyundai, assim como foi um bom final com a M-Sport [depois de vencer o Monza Rally Show no fim de semana anterior]. Foi ótimo bater Kalle [Rovanperä], algo que eu não esperava, mas foi interessante ter essa referência para comparar os nossos tempos de troços”, avaliou o piloto.

As condições desafiadoras do rali, marcado por neve, gelo negro e mudanças constantes no terreno, tornaram a adaptação ao carro ainda mais exigente. “Foi difícil aprender com um carro novo nessas condições. Mudámos bastante o setup ao longo do evento, experimentei diferentes configurações e, ao final, senti-me muito confortável com o carro”, explicou.

Antes da prova, Fourmaux teve apenas um dia de testes com o i20, realizado na terça-feira, antes do shakedown na sexta. O evento aconteceu na região de Gap, próxima ao percurso do Rallye Monte-Carlo, que marcará a abertura da temporada 2025 no próximo mês.

Empolgado com o futuro, Fourmaux demonstrou confiança. “Este rali foi importante para me dar mais confiança. Sei que posso pilotar o carro e sinto-me confortável com ele, o que é essencial. Também foi ótimo conhecer a equipa e passar tempo na fábrica. Foi, sem dúvida, um excelente começo”, concluiu o francês, já de olho nos desafios da próxima temporada.