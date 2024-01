WRC, Adrien Fourmaux: “Estou ansioso pelo Rali de Monte Carlo, sou francês…” | AutoSport

De regresso aos Rally1, progredir na carreira está entre os principais objetivos de Adrien Fourmaux. O francês foi transferido da equipa WRC de fábrica da M-Sport Ford para um programa de Rally2 no ano passado, conquistando pelo caminho um título britânico com um Fiesta Rally2 em evolução e desenvolvimento.

Agora está de volta ao escalão superior e Fourmaux está entusiasmado com o seu regresso ao WRC a tempo inteiro: “No ano passado, aprendi muito. Sinto-me mais relaxado na condução, mais confortável e mais confiante – isto é algo que quero continuar em 2024. A prioridade é obter o máximo de pontos em cada ronda, sabemos isso. Se o conseguirmos fazer, com uma boa média de pontos por ronda, então sabemos que pode ser interessante.”

Fourmaux prestou ainda homenagem ao diretor-geral da M-Sport, Malcolm Wilson, o seu mentor no início da sua carreira: “Só conduzi carros M-Sport na minha carreira”, disse Fourmaux. “E desde 2020 que estou na equipa oficial – Malcolm [Wilson] tem sido uma grande parte da minha carreira, isso é certo. Falei com ele sobre a chegada desta época e ele quer que eu continue a fazer o que estou a fazer.”

Fourmaux completou os treinos na neve e no asfalto seco antes do Rallye Monte-Carlo, que abre a temporada na próxima semana: “Houve algumas melhorias no carro desde o final do ano passado”, disse Fourmaux. “Fiz um bom teste e senti-me bem com o carro. Estou ansioso pelo Rali de Monte Carlo, sou francês, por isso ter os troços em França é muito especial para mim.”