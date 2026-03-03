WRC, Adrien Fourmaux: “Esperava muito, mas, o desempenho caiu”

O arranque da temporada de 2026 do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) revelou-se dececionante para a Hyundai, que tem ficado claramente atrás da dominante Toyota nas duas primeiras provas do calendário.

No Rali de Monte Carlo, a Toyota ocupou os três primeiros lugares, enquanto Adrien Fourmaux e Thierry Neuville terminaram apenas em quarto e quinto. Na Suécia, o cenário agravou-se, com a formação japonesa a monopolizar as quatro primeiras posições, relegando os Hyundai para os lugares seguintes.

Fourmaux, atualmente quarto classificado no campeonato, reconhece a frustração generalizada no seio da equipa. O francês, que ingressou na estrutura oficial da Hyundai após se ter destacado ao serviço da M-Sport, admite que esperava uma evolução sustentada, sobretudo depois de a marca sul-coreana ter lutado pelo título de construtores até à derradeira especial da época anterior.

Contudo, a versão atualizada do i20 N Rally1, introduzida no início da última temporada, tem revelado limitações de desempenho face ao rival japonês. As dificuldades, inicialmente mais evidentes em pisos de asfalto, tornaram-se igualmente percetíveis em condições de menor aderência, como na prova sueca. A própria direção da equipa reconheceu desafios estruturais no desenvolvimento do carro.

Apesar do arranque negativo, o calendário inclui provas onde a Hyundai acredita poder recuperar competitividade, como o Rali Safari do Quénia.

Em declarações ao DirtFish, Adrien Fourmaux assumiu o descontentamento coletivo:

“Penso que a equipa está tão frustrada como nós — ninguém está satisfeito por terminar entre o quinto e o sétimo lugar. É um sentimento comum e temos de trabalhar nisso para garantir bons resultados nas próximas provas.”

Sobre as expectativas criadas aquando da mudança para a Hyundai, acrescentou:

“Deixei a M-Sport para me juntar à Hyundai com grandes expectativas. Eles foram campeões com o Thierry e lutaram pelo título de construtores até à última especial. Esperava muito, mas, na verdade, o desempenho caiu no ano seguinte.”

Fourmaux não escondeu a quebra competitiva da equipa:

“Nem o Thierry está a vencer agora. Continuo de cabeça erguida e acredito que, um dia, chegará a minha vez. Cada rali é uma nova experiência. Ainda estou a aprender e sou relativamente novo nos ralis. Há dez anos ainda estudava Medicina. E, feliz ou infelizmente, não nasci com um pai campeão do mundo — como o Kalle ou o Oliver. Por isso, tenho de descobrir tudo um pouco mais tarde.”