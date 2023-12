WRC, Adrien Fourmaux: “conseguir voltar aos Rally1 foi o principal objetivo da época de 2023” | AutoSport

Adrien Fourmaux fez o suficiente nos Rally2 com a M-Sport desde 2019 para lhe darem sete provas de RC1 (WRC) em 2021. Teve azar com a repentina mudança de era nos ralis, porque em 2022 mudou tudo e muito do que aprendeu em 2021… já não era assim. O problema é que começou 2022 muito mal, com um terrível acidente no Rali de Monte Carlo, que o marcou para a época toda, tornando-se em mais um daqueles casos em que prometeu inicialmente, mas quando passou a ter ‘responsabilidades’, cometeu erros atrás de erros.

Olhando para o seu registo de provas, até Itália desistiu quatro vezes e foi 9º em Portugal. O melhor resultado das 10 provas que fez foi um 7º lugar na Estónia. Teve que dizer adeus à classe principal, e em 2022 trabalhou para readquirir confiança. Foi um ano de sucesso para o piloto francês. O seu maior prémio em 2023 foi o título do Campeonato Britânico de Ralis, uma conquista bem merecida após cinco vitórias consecutivas em pisos de terra e alcatrão. Também esteve bem no WRC2. Tem nova oportunidade, num contexto em que, à falta de melhor…

“Estou muito feliz por estar de volta ao Rally1 em 2024. Conseguir voltar aos Rally1 foi o principal objetivo da época de 2023 e estou entusiasmado por regressar para uma época completa com o Puma no próximo ano. Estou grato à M-Sport, à Ford e à Red Bull por terem tido a confiança em mim para me darem mais um ano ao mais alto nível e me permitirem mostrar as minhas capacidades.

“Gostei de fazer parte do desenvolvimento do Fiesta Rally2 em 2023 e penso que isso me vai ajudar na próxima época com o carro de Rally1. Vai ser uma época muito interessante para todos, especialmente com os novos regulamentos e sistema de pontos. “Temos um plano adequado para trabalhar e obter os melhores resultados possíveis, para apoiar a equipa e voltar a colocá-la onde merece estar. Também estou muito orgulhoso por ser o único piloto francês a competir durante toda a época ao mais alto nível do WRC”, disse Adrien Fourmaux.