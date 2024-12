WRC: Adrien Fourmaux confirmado na Hyundai Motorsport

Tal como o AutoSport adiantou ontem, Adrien Fourmaux e Alexandre Coria vão juntar-se à Hyundai Motorsport para a campanha de 2025 do Campeonato do Mundo de Ralis. Fourmaux irá competir com um terceiro Hyundai i20 N Rally1 nas 14 rondas do ano, numa altura em que a equipa muda a sua estratégia para uma terceira equipa em ‘full time’. A inclusão de Fourmaux pretende reforçar a competitividade da Hyundai Motorsport na sua luta pelo campeonato de construtores.

Fourmaux tem demonstrado uma resiliência e um crescimento notáveis ao longo da sua carreira. Depois de uma introdução desafiante ao Rally1, tomou a decisão de se afastar em 2023, concentrando-se em reconstruir a sua confiança e aperfeiçoar as suas capacidades na categoria Rally2, onde conquistou o título de Campeão Britânico de Ralis de 2023. O seu regresso ao Rally1 em 2024 trouxe uma mentalidade renovada, apresentando desempenhos fortes que cimentaram o seu lugar como uma estrela em ascensão no campeonato.

A decisão de confirmar Fourmaux reflete o compromisso da Hyundai Motorsport em construir um alinhamento permanente mais forte e consistente e o francês leva para Alzenau um ritmo comprovado que complementará as equipas existentes de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja. Fourmaux irá juntar-se à Hyundai Motorsport imediatamente após o Monza Rally Show (5-8 de dezembro), permitindo-lhe iniciar os preparativos com a equipa para a próxima temporada do WRC de 2025 o mais cedo possível.

A Hyundai Motorsport continua a avaliar outras possibilidades com as suas atuais equipas para 2025. A vitória de Esapekka Lappi no Rali da Suécia, os pódios de Dani Sordo na Sardenha e na Grécia e a regularidade de Andreas Mikkelsen nos pontos contribuíram para um dos anos mais fortes da equipa no WRC.

“A nossa abordagem partilhada do terceiro carro em 2024 permitiu-nos realizar um dos anos mais fortes da equipa no WRC e gostaria de agradecer sinceramente ao Esapekka, ao Dani e ao Andreas pela sua enorme contribuição para isso. Para os desafios renovados do próximo ano, a consistência e a estabilidade dos três carros serão cruciais. Estamos, por isso, muito satisfeitos por confirmar Adrien e Alexandre como parte da nossa equipa após a sua incrível temporada de 2024. O Adrien impressionou não só com os resultados que alcançou esta época, mas também com a sua mentalidade e atitude renovadas que trouxe para o seu regresso ao Rally1. Acreditamos que o nosso alinhamento de Thierry, Ott e Adrien será uma força formidável nas etapas do mundo em 2025”, disse o Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul.

Já Adrien Fourmaux está muito entusiasmado por se juntar à Hyundai Motorsport: “É uma grande oportunidade para mim e para o Alex, e estamos ansiosos por começar a trabalhar com a equipa. Como piloto, estamos sempre à procura de crescer e de nos esforçarmos, e este parece ser o passo certo na altura certa. A Hyundai tem tido uma forte presença no WRC durante anos e estou orgulhoso de fazer parte disso no futuro. Estou pronto para dar o meu melhor e ver onde esta viagem nos leva.”