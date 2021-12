WRC: Adrien Fourmaux confirmado a tempo inteiro na M-Sport para 2022 | AutoSport

Depois de ter testado o Ford Puma Rally1, Adrien Fourmaux foi confirmado como piloto a tempo inteiro da M-Sport/Ford, ao lado de Craig Breen e Gus Greensmith. O piloto francês já tinha assumido funções na M-Sport depois da partida de Teemu Suninen e agora assume, pela primeira vez, a função para o calendário completo do próximo ano.

“Uma temporada inteira está à minha espera com o M-Sport Ford Puma Hybrid Rally 1, o que é um prazer de pilotar”, disse o piloto no anúncio da equipa. “Estou tão orgulhoso disto. É um momento muito significativo para mim quando me lembro que descobri o rali com o M-Sport Fiesta R2J, em 2017. Para a minha sexta temporada de ralis estou ansioso por competir ao mais alto nível com as cores da M-Sport Ford e Red Bull Motorsport, e fazer com que todas as pessoas que acreditaram em mim e ainda acreditam, se sintam orgulhosas”.

Malcolm Wilson realçou o facto da sua estrutura voltar a dar uma oportunidade a um jovem piloto.

“Ver Adrien ter a oportunidade de competir connosco numa temporada completa é algo de que me orgulho muito. A M-Sport tem uma longa história de desenvolvimento de jovens pilotos e Adrien não é exceção, 2022 dá-lhe a oportunidade de mostrar o que pode realmente fazer. Tenho a certeza de que ele irá apresentar alguns desempenhos impressionantes ao longo da época”.

O WRC regressa às estradas já em janeiro, com o mítico Rallye Monte-Carlo.