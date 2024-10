WRC: Adrien Fourmaux confirma lugar no Rally1 em 2025, mas não diz onde…

Adrien Fourmaux confirmou que vai permanecer na categoria de topo do Rally1 para a temporada de 2025 do Campeonato do Mundo de Ralis, embora não tenha revelado a equipa para a qual vai conduzir.

Que quase certamente é a Hyundai…

O francês de 29 anos tem estado sob a alçada da M-Sport Ford desde 2020, competindo tanto no WRC2 como na categoria rainha. Deixou a sua primeira marca na categoria principal do desporto ao volante de um Fiesta World Rally Car antes de passar para o Puma Rally1.

No momento em que termina a sua época mais forte até à data – marcada por quatro subidas ao pódio e várias vitórias em troços – surgem rumores sobre uma potencial mudança para uma equipa rival em 2025.

Falando após o Rali da Europa Central, onde um problema no diferencial dianteiro o obrigou a sair da estrada, Fourmaux manteve-se calado sobre o seu futuro no campeonato. “Há, sem dúvida, distrações”, disse ele, abordando a especulação em curso. “Mas como piloto, temos de viver com isso. Com um sorriso conhecedor, acrescentou: “Estarei num carro de Rally1 no próximo ano”, sugerindo claramente os planos já em marcha, mas sem aludir mais ao local onde isso poderá acontecer.

Apesar do seu infortúnio no sábado, Fourmaux consolou-se ao terminar em terceiro na classificação do super doming e acredita que o seu desempenho no asfalto o prepara bem para o final da época no Rali do Japão.