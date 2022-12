WRC: Adrien Fourmaux com a M-Sport…mas no WRC2 | AutoSport

Depois de uma primeira temporada a tempo inteiro muito complicada no pináculo do WRC ao volante do Ford Puma Rally1, Adrien Fourmaux fica com a M-Sport mas no WRC2, com um programa ao volante do Ford Fiesta Rally2. A equipa da M-Sport terá dois pilotos, com Fourmaux e Gregoire Munster a começar no Rali de Monte Carlo. Os programas subsequentes irão ver-se prova a prova.

Recorde-se que Adrien Fourmaux prometeu inicialmente, fez oito provas com o WRC em 2021, alcançando dois quintos lugares e um sexto, na Croácia, Portugal e Quénia, mas depois disso as coisas começaram a correr-lhe mal. O acidente do Monte Carlo surgiu porque não teve cabeça para perceber que ainda não tinha cabedal para acompanhar Loeb, e percebeu-o da pior maneira.

Esse acidente marcou-lhe a época. ficou muito afetado, e olhando para o seu registo de provas, até Itália desistiu quatro vezes e foi 9º em Portugal. O melhor resultado das 10 provas que fez foi um 7º lugar na Estónia. Resultados bem piores dos que obteve na fase inicial com um WRC em 2021, quando tudo eram rosas. Quando a pressão de ‘fazer’ resultados cresceu, as suas prestações ‘andaram’ no sentido inverso.