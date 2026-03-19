WRC: Adrien Fourmaux celebra “esforço de equipa” no primeiro pódio da Hyundai em 2026

Adrien Fourmaux conquistou o primeiro pódio da Hyundai no Mundial de Ralis de 2026, ao terminar em segundo lugar no Rali Safari, após um fim de semana marcado por condições extremas e problemas mecânicos.

Fourmaux e o copiloto Alex Coria superaram adversidades para cruzar a meta a 27,4 segundos dos estreantes vencedores Takamoto Katsuta e Aaron Johnston, num resultado que o francês atribuiu a um “verdadeiro esforço de equipa”.

A Hyundai reagiu ao domínio da Toyota nos dois primeiros ralis — Monte Carlo e Suécia — com uma exibição resiliente em África. Fourmaux ocupava o sexto lugar ao fim de sexta-feira, a 1m47,3s do comando, com os três i20 N Rally1 afetados por sobreaquecimento devido à lama que entupia os radiadores.

Recuperação épica e trabalho hercúleo nas assistências

No sábado, a equipa realizou um serviço de meio-dia excecional, envolvendo todo o pessoal em reparações de caixas de velocidades, embraiagens e suspensões. “O trabalho dos mecânicos foi inacreditável”, elogiou Fourmaux. “Foi um grande esforço de equipa. Obrigado e parabéns à equipa.”

O francês ascendeu ao pódio à medida que os rivais sofreram com o rali mais duro dos últimos anos, pressionando Katsuta no último dia, mas sem conseguir a vitória. “É um alívio após quatro dias duros. Como disse na quinta-feira, no Safari Rally nada acaba até ao fim”, afirmou. “Estivemos à frente do Taka e vê-lo vencer agora dói, mas o plano era ter menos problemas que os outros. Espero que venham mais pódios, a começar por Croácia.”

Hyundai soma pontos importantes no campeonato

Esapekka Lappi e Enni Mälkönen garantiram o quarto lugar, enquanto Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, após abandono por quebra de cardan, regressaram para somar pontos no Super Sunday, terminando em 12.º. O diretor desportivo Andrew Wheatley destacou: “Este foi um Safari Rally excecional na era moderna, com desempenhos incríveis de todos. Testamo-nos no limite, mas asseguramos o primeiro e terceiro lugares entre construtores.”

A Hyundai coloca-se melhor na luta pelo título de construtores, num rali que ficará na história pelas condições extremas e pela resposta coletiva da equipa.