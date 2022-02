WRC: Adrien Fourmaux ajudou mecânicos da M-Sport a reconstruir o Ford Puma Rally1 | AutoSport

Belo gesto de Adrien Fourmaux. ‘Partiu’ o Ford Puma Rally1 ‘todo’ no Rali de Monte Carlo, mas para se penitenciar, foi trabalhar na reconstrução do carro ao lado dos mecânicos na M-Sport. E ao Dirtfish disse uma coisa, que ‘diz’ muito dele como pessoa: “Trabalhar com esta incrível equipa ajudou-me a afastar o acidente [do Monte] um pouco mais da minha cabeça”. Ou seja, mostrou ser um verdadeiro ‘Team Player’, e a forma que encontrou para pedir desculpa à equipa, foi tirar algum peso de cima dos mecânicos: “Estive a trabalhar no meu carro para a Suécia, quis ir para a oficina para trabalhar com os rapazes. É difícil, quando se bate com o carro, entrar e simplesmente dizer ‘Olá!’. Acho que ficaram satisfeitos por me verem”, disse Fourmaux, que ficou surpreendido com a quantidade de trabalho que é necessária para construir um carro. Certo é que o respeito da equipa para com ele ficará ainda maior.