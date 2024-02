WRC, Adrien Fourmaux: “a neve tem um estilo de condução e uma afinação do carro muito diferentes” | AutoSport

A sua última prova na neve com o Puma, em 2022, viu-o estabelecer uma série de bons tempos de troços entre os cinco primeiros e agora no Rali da Suécia vai procurar beneficiar de uma posição de partida favorável: “O desafio na Suécia vai ser bastante interessante para mim, pois há dois anos que não conduzo na neve! Só fazemos um rali por ano na neve, que tem um estilo de condução e uma configuração de carro muito diferentes. Mas gosto muito de conduzir o carro na neve, é uma sensação muito agradável que temos a estas velocidades e é bastante única. Por isso, estou muito ansioso! O objetivo será recuperar as sensações na neve, analisar o nosso ritmo em comparação com as equipas mais experientes e ver se conseguimos obter um bom resultado, como aconteceu em Monte. Fizemos um dia de testes esta semana e as sensações foram bastante boas. Veremos, é sempre difícil saber no teste como é que o rali vai correr, porque as condições podem ser muito diferentes.” Adrien Fourmaux.