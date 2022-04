WRC: Adrien Formaux em risco de ‘despedimento’ | AutoSport

Era quase inevitável, não será o primeiro muito menos o último que depois de se ter mostrado muito promissor no WRC, a ‘realidade’ acaba-lhes com a carreira ao mais alto nível. Ainda mais nos tempos de hoje em que os custos de acidentes fortes são exorbitantes e as marcas não nadam – bem antes pelo contrário – em dinheiro.

Adrien Fourmaux voltou a sair de estrada, no Rali da Croácia, na PE4, devido a aquaplaning, e depois do grave acidente do Rali de Monte Carlo, voltou a ter que parar por ali o seu rali pois o carro ficou danificado para lá de reparação possível com os meios existentes no evento.

O francês ainda se justificou: “havia água na estrada, que não se conseguia ver e entrei em aquaplaning. Vi o onboard doutros pilotos, e ele vinham um pouco mais por dentro e não meteram as rodas de fora na água, e isso fez a diferença”, disse Fourmaux, mas a M-Sport já fez saber que vai analisar tudo e decidir o que fazer.

Segundo Richard Millener, Diretor da M-Sport: “vamos conversar com o Adrien e decisões serão tomadas, pois são demasiados acidentes no asfalto”, disse Millener ao Dirtfish, ainda por cima no tipo de piso, que em teoria o francês é mais forte.

Desta forma, e apesar de estar inscrito, não é certo que Foumaux venha ao Rali de Portugal.

Provavelmente, aos comandos do Ford Puma Rally1 estará um piloto que dê garantias

Sabe-se que o francês teve atenuantes, pois testou para a Croácia em piso seco e correu à chuva, mas isso não foi caso único e Fourmaux foi o único que destruiu o carro.

dificilmente esta questão se tornaria pública se a decisão da equipa não estivesse já muito perto de ser tomada, e não vai ser agradável para Fourmaux.

Se for confirmado que Fourmaux está ‘out’, as portas ficam abertas para outros pilotos que procuram um carro de Rally1, e Jari Huttunen é uma hipótese, embora como já escrevemos, a M-Sport pode optar por um piloto que dê mais garantias, como por exemplo Andreas Mikkelsen. duvidamos que o regresso de Teemu Suninen possa ser considerado. Vamos ver o que acontece.