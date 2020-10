WRC: Adiado para fevereiro testes dos carros da nova geração

A FIA confirmou que os testes dos carros da próxima geração do Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC) só deverão começar em fevereiro de 2021.

«Os testes dos protótipos de desenvolvimento dos Rally1 vão começar em fevereiro de 2021. Estes carros vão dispor de um sistema híbrido de 100kw, que pode ser utilizado tanto nas especiais ou nas secções que ligam as especiais», disse a FIA.

De acordo com o dirtfish, existe um atraso na entrega dos componentes híbridos, na sequência do que tem sido descrito como uma questão de ‘administração’ no fornecimento proveniente da Compact Dynamics.

Para além disso, os regulamentos de motor foram clarificados para a nova era do WRC. A válvula de ar fresco será removida do sistema anti-lag, com a intenção de simplificar as regras e reduzir os custos. A FIA também confirmou a utilização de dois motores, em vez de três, por carro na próxima época.