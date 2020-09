WRC, Adeus ao título para Thierry Neuville?

Tendo chegado a esta prova, que na prática marca o meio do campeonato, Thierry Neuville tentava manter-se na frente dos dois primeiros do campeonato, Sébastien Ogier e Elfyn Evans, mas uma curva em que deixou o seu Hyundai i20 WRC escorregar um pouco mais foi o suficiente para bater em algo e danificar irremediavelmente a suspensão, abandonando. Voltou para lutar pelos pontos da Power Stage, mas um problema elétrico, impediu-o. Abandonou de novo: “É um momento difícil. Na PE7, saí largo, numa esquerda muito rápida, tentei recuperar o carro mas infelizmente batemos em algo e o braço inferior da suspensão traseira ficou danificado e a roda saiu. Não foi possível reparar o carro e tivemos de desistir”, disse Neuville, que no final, estava desolado: “Obviamente não foi o nosso fim-de-semana, não merecemos isto para sermos honestos”, disse o belga, que agora está agora a 37 pontos do líder, Ogier. Faltam apenas três ralis, e com isto, provavelmente, disse adeus ao título. Ainda que não matematicamente.