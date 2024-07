WRC: Abiteboul critica Toyota e ‘quer’ maior valorização dos pilotos full-time

No âmbito das declarações pós-Rali da Letónia, Cyril Abiteboul destacou o facto do desempenho de Ott Tänak, e em menor escala de Thierry Neuville, a Hyundai manteve a liderança no campeonato de construtores por uma pequena margem sobre a Toyota, com o belga a manter-se na frente do campeonato de pilotos, apesar de ter enfrentado muitas dificuldades como primeiro carro na estrada.

Ott Tänak conseguiu um excelente resultado, terminando em terceiro lugar e sendo o mais rápido no Super Domingo, mas Cyril Abiteboul mandou alguma ‘bicadas’ à Toyota, expressando a sua frustração com a vantagem obtida pela Toyota graças aos pilotos part-time Kalle Rovanperä e Sébastien Ogier.

Abiteboul destacou o esforço dos seus pilotos full-time da Hyundai em comparação com a vantagem desproporcional obtida pelos pilotos da Toyota: .“Eu quase sinto vergonha quando olho para o esforço, o comprometimento, a paixão que esses pilotos em tempo integral estão a colocar no desporto e o tipo de falta de reconhecimento e recompensa que eles recebem por isso”, disse Abiteboul, preocupado com a falta de atenção que os pilotos em full-time têm face aos part-time, numa competição em que os pilotos em full-time estão a ‘perder’ 2-6 para os part-time.

Só Thierry Neuville e Ott Tanak venceram provas sendo ao mesmo tempo, pilotos a tempo inteiro, mas o problema de Abiteboul é que sabe ter melhores pilotos em full-time, mas não os tem entre os part-time.

Em primeiro lugar, na história do Mundial de Ralis, os resultados dos campeonatos são como azeite em água, os melhores acabam sempre na frente, e neste momento tanto o campeonato de Construtores como o de Pilotos estão bem interessantes, independentemente dos pilotos serem full ou part-time.

Já no campeonato de Pilotos, a probabilidade de triunfo é maior ara a Hyundai do que para a Toyota, isto se não existir uma surpresa de última hora e Ogier faça o resto do campeonato.

Depois do longo reinado de Sébastien Loeb e Sébastien Ogier, desde 2018, só a Toyota ganha títulos de pilotos, mas este ano a balança parece estar mais inclinada para a Hyundai, que nunca o conseguiu, mas Abiteboul está frustrado com a aproximação da Toyota nos Construtores.