WRC, Abiteboul confiante para a Suécia: “Com as evoluções no i20 e posições na estrada…”

O chefe de equipa da Hyundai, Cyril Abiteboul, admitiu que o resultado do Rallye Monte-Carlo foi uma desilusão, depois do início de época brilhante da sua equipa há 12 meses.

Embora o francês tenha admitido que houve pontos positivos – incluindo o ritmo do seu compatriota e estreante no WRC da Hyundai, Adrien Fourmaux, que terminou em terceiro na sua estreia no campeonato do mundo a bordo de um i20 N Rally1 – a abertura da época de 2025 não teve o resultado que esperava.

O atual campeão do mundo, Thierry Neuville, teve dificuldades em encontrar a sua forma vencedora do ano passado e terminou num distante sexto lugar, enquanto Ott Tänak dominou as especiais de sábado, mas caiu para quinto no domingo, devido a más escolhas de pneus.

Para Cyril Abiteboul: “Depois de uma vitória aqui no ano passado, um terceiro lugar é de certa forma uma desilusão, mas há muitos aspetos positivos a retirar deste fim de semana. O primeiro é o resultado do Adrien no seu primeiro fim de semana com a equipa, e estou certo de que veremos muito mais este ano, à medida que ele se familiarizar totalmente com o carro e a equipa.

Outro aspeto positivo é o facto de os nossos pilotos terem conseguido adotar a abordagem correta aos desafios que enfrentaram, o que será a chave para este longo e imprevisível campeonato. Finalmente, o carro foi competitivo ao longo do fim de semana”.

Abiteboul apontou as alterações que vão ser introduzidas no i20 na próxima etapa, na Suécia, como outro motivo de otimismo. E acrescentou: “Com as evoluções que virão na Suécia e posições de estrada interessantes, estamos todos ansiosos pela próxima ronda.”