WRC à procura de novos destinos: Irlanda, Arábia Saudita e Paraguai já a seguir… | AutoSport

Até hoje, o Mundial de Ralis só foi a três Países da América do Sul, Argentina (37 vezes, 1980-2019), Chile (2019 e 2023) e Brasil (1981 e 1982). Mas pelos vistos está tudo bem encaminhado para um novo País poder receber o WRC, o Paraguai.

Como se sabe, a Argentina está fora do WRC desde 2019, e com a atual instabilidade económica do País, talvez seja complicado voltar a breve trecho, o Rally do Chile está no calendário deste ano, mas sem contrato para 2025. Fonte do WRC não confirma conversas com o Paraguai, mas é tanta a informação que circula, quanto à possibilidade do País sul-americano poder receber o WRC, que seria muito estranho não haver qualquer fundo de verdade, mas como sempre, sem ‘preto-no-branco’ nada é verdade até que seja…

A mesma fonte adianta no entanto que o objetivo do WRC é ter várias provas na América do Sul sem que isso signifique que sejam todas ao mesmo tempo.

Segundo várias fontes locais, o WRC vai mesmo ao Paraguai em 2025, em agosto, segundo se escreve. A base será na cidade de Encarnación, capital da província de Itapúa, que fica na fronteira com a Argentina, e o acordo para três anos, 2025, 2026 e 2027. Por outro lado, há vontade de voltar à Argentina – uma prova fantástica a vários níveis, especialmente troços e público.

Portanto, agora resta esperar, sendo certo que 10 provas na Europa, uma em África, outra na América do Sul e ainda mais uma na Ásia não é o melhor para uma competição que se quer Mundial. É verdade que o coração do WRC é a Europa, as provas mais tradicionais devem ter o seu lugar, sempre, mas o Mundial de Ralis ganhará outro élan se conseguir ter mais provas na Ásia, América do Sul e especialmente na América do Norte.

O que se projeta para a Arábia Saudita não destoa, basta ver o que fazem com o Rali Dakar, mas com conta peso e medida. O WRC só teria a ganhar, ter uma boa prova nos EUA, outra na Ásia, China preferencialmente, desde que uma boa prova, e mais do que uma na América do Sul. Temos agora o Paraguai, porque não o Brasil dentro de alguns anos?