WRC: a M-Sport e o Rali da Estónia: o que pode fazer Mārtiņš Sesks a ‘jogar’ (quase) em casa?

A M-Sport Ford World Rally Team está empenhada em acelerar nas estradas rápidas de gravilha do Rali da Estónia, com Grégoire Munster, Josh McErlean e Mārtiņš Sesks ao volante do Ford Puma Rally1, este último com uma motivação extra para fazer uma boa prova, pois ‘joga’ quase em ‘casa’.

O Desafio e as características do Rali da Estónia

Introduzido no Campeonato Mundial de Ralis em 2020, o Rali da Estónia é aclamado pela sua organização exemplar e pelas etapas que convidam à “aceleração total”, tornando-o um dos eventos mais emocionantes e aguardados do ano. Contudo, um bom resultado na Estónia não é fácil de conseguir. A precisão e a coragem são indissociáveis, e a confiança é um requisito absoluto; qualquer hesitação pode resultar em perda significativa de tempo, impedindo os pilotos de explorar os limites nas suas etapas excecionalmente rápidas.

M-Sport Ford determinada, e com um ‘trunfo’…

Grégoire Munster: O piloto luxemburguês, que já conhece o sabor da vitória na Estónia (venceu o FIA Junior WRC em 2023), irá capitalizar a sua experiência anterior e os bons resultados para procurar mais uma performance sólida.

Josh McErlean: Apesar de apenas uma participação anterior na Estónia, McErlean e o seu navegador Eoin Treacy têm demonstrado progressos notáveis este ano, especialmente em gravilha, e procuram desenvolver a sua velocidade com uma exibição forte ao longo do fim de semana.

Mārtiņš Sesks: Para o piloto letão, este Rali da Estónia será como um evento em casa, dada a sua proximidade com a Letónia. Sesks, que começou a sua carreira nas estradas da Letónia e da Estónia, sente-se à vontade em gravilha rápida e espera uma performance que reforce a sua confiança, com o apoio fervoroso dos fãs letões e uma nova pintura no seu Puma que celebra as cores nacionais da sua terra natal.

Richard Millener, Diretor de Equipa da M-Sport Ford World Rally Team, destaca a excelente organização do Rali da Estónia e a ansiedade de todas as quatro equipas em entrar nas etapas. Salienta o progresso de Grég e Josh em gravilha e a importância do apoio dos fãs para Mārtiņš, que se sentirá em casa.

Grégoire Munster elogia a atmosfera e a organização do rali, relembrando a sua vitória no Junior WRC e a natureza incrivelmente rápida das etapas. Josh McErlean descreve o Rali da Estónia como um “verdadeiro teste de ritmo e compromisso”, ansioso por continuar a aprender e a mostrar o seu potencial. Mārtiņš Sesks expressa a emoção de ter o apoio da “multidão em casa” e a satisfação de regressar à gravilha rápida.

A preparação para ralis de alta velocidade como o da Estónia envolve um meticuloso trabalho de afinação da suspensão e da aerodinâmica dos carros, elementos cruciais para manter a estabilidade e a aderência em saltos e lombas a velocidades extremas. A capacidade dos pilotos de confiar plenamente nas suas máquinas e de manter a concentração sob pressão é vital, especialmente quando as margens de erro são mínimas e cada segundo conta para a classificação final.