WRC : A grande encruzilhada de Esapekka Lappi… | AutoSport

Conferência de Imprensa do Rali de Portugal, domingo, 23 de maio, 16h45. Esapekka, quando é que te vamos ver numa prova? voltaste a dar grande tempo de antena aos teus patrocinadores. Lappi: “Sim, se me deres um milhão de euros, então eu posso fazê-lo, sem problemas. Nestes tempos estranhos é ainda mais difícil conseguir patrocinadores. Vou tentar, mas não há garantias nenhumas de que possa continuar.”

Duas provas, duas vitórias claras, e agora? Esapekka Lappi acredita ter voltado a provar que é uma “escolha clara” para conseguir um lugar em 2022, numa das três equipas oficiais, mas a vida não está fácil. A Toyota já tem dentro de casa o trio com que deve ficar para 2022, quanto muito deverá ter um carro para Ogier partilhar. A Hyundai, tem dois pilotos com contratos, de Craig Breen e Dani Sordo não se sabe, mas pode facilmente tudo ficar como está este ano. Sobra a M-Sport. Gus Greensmith continua muito ‘verde’, mas a duplicar. Explicamos. Não é piloto para ali estar, mas o pai dele acha que sim, e Malcolm Wilson precisa de dinheiro. Falámos com Malcolm Wilson na passada semana, perguntámos se a Ford aloca recursos para o Rally1, mas só para R/D ou também para poder ir buscar um piloto mais forte? A resposta foi evasiva: “Não discutimos números, mas tal como sucedeu em 2017/2018, encontrámos uma solução. É verdade, a Ford Performance apoiou-nos e apoia-nos muito, no desenho e desenvolvimento do novo carro, e o meu objetivo é encontrar os meios para fazer um bom trabalho…”

Para já não se sabe o que vai fazer a M-Sport. Se precisar do dinheiro de Greensmith, este fica na equipa, Adrien Fourmaux está a mostrar cada vez mais e melhor e por isso em aberto haverá um terceiro carro, que deverá ser ‘jogado’ entre Teemu Suninen, Esapekka Lappi e Andreas Mikkelsen. Se algum deles arranjar mais dinheiro que o outro, deve fazer pender a balança. Se Lappi não conseguir fazer mais provas, fica difícil mostrar-se. O que fez até aqui, fez bem. Será um caso interessante a seguir. Mas se a M-Sport tiver carro para lutar com a Hyundai e Toyota, será uma pena a M-Sport não ter pilotos de topo. Malcolm Wilson quer alguém para liderar a equipa…