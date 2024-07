WRC a fundo no Rali da Letónia

A Letónia será o 37º país a receber uma ronda do Campeonato do Mundo de Ralis, com o WRC a prosseguir com a oitava ronda, esta semana (18 a 21 de julho).

Este ano não há Estónia, há Letónia, com o entusiasmo a crescer em toda a nação báltica em antecipação ao início do rali na quinta-feira à noite na capital, Riga, quando os melhores pilotos e carros de rali do mundo se defrontarem pela primeira vez em solo letão. O país conta não só com um grande número de fãs apaixonados, mas também com o talento local de Mārtiņš Sesks.

Sesks, que tem apenas 24 anos e vive em Liepāja, onde se situa o parque de assistência do evento, terminou num incrível quinto lugar na sua estreia no Rally1 na Polónia, no mês passado.

Depois de conduzir sem uma unidade híbrida plug-in da última vez, a fim de se adaptar ao seu Ford Puma Rally1, Sesks e o copiloto Renars Francis contarão com a potência híbrida para o seu evento em casa, que venceram em 2022 e 2023, quando era uma ronda do Campeonato Europeu de Ralis da FIA.

“Vir à [minha prova caseira na] Letónia vai ser sempre emocionante”, disse o jovem. “Vou dar o meu melhor. Espero que o que fizemos na Polónia tenha ajudado os organizadores a vender ainda mais bilhetes para a Letónia. Vai ser emocionante para os fãs – e também para mim – ter um piloto local a competir a este nível.”

Marcada no calendário entre a Polónia e a Finlândia, a Letónia faz parte do verão europeu de alta velocidade do WRC, caracterizado por estradas de terra em alto ritmo, com saltos de fazer revirar o estômago e inúmeros topos cegos.

O seu itinerário único, com muito poucos troços repetidos, representa um desafio para Thierry Neuville, que atualmente lidera a classificação com 15 pontos de avanço para Elfyn Evans. Ao volante de um Hyundai i20 N Rally1, o belga terá a tarefa de abrir a estrada na sexta-feira, abrindo uma linha mais rápida para os que vêm atrás dele: “O Rali da Letónia vai ser mais um desafio, e é sempre mais difícil quando se é o primeiro na estrada e o primeiro a descobrir as condições”, admitiu. “A limpeza vai ser enorme. Algumas especiais não se repetem e estarão presentes muitos pilotos rápidos em part-time, por isso, embora as nossas expectativas não sejam muito elevadas, a nossa motivação para terminar à frente dos nossos rivais é forte.”

Os companheiros de equipa de Neuville, Ott Tänak e Esapekka Lappi, têm estado a preparar-se com provas de ‘aquecimento’; mas as coisas não correram nada bem para Tänak no Rali da Estónia, onde se despistou violentamente no primeiro troço, e Lappi no Rali Lietuva, na Lituânia. Enquanto Tänak enfrentou o contratempo, Lappi conquistou a vitória na sua prova de teste.

A Toyota Gazoo Racing traz um alinhamento repleto de estrelas com os GR Yaris Rally1, com Elfyn Evans, atualmente em segundo lugar nos pontos, acompanhado pelo atual campeão mundial Kalle Rovanperä e pelo oito vezes vencedor do título Sébastien Ogier. Rovanperä conquistou a vitória na Polónia, apesar de ter substituído Ogier apenas 48 horas antes do rali. Takamoto Katsuta também conduzirá um Toyota, mas não marcará pontos para o campeonato de construtores.

Adrien Fourmaux e Grégoire Munster completam o ataque tripartido da M-Sport Ford Puma ao lado de Sesks, com Fourmaux acabado de conquistar o seu terceiro pódio da época.

O troço de abertura tem lugar na pista Biķernieki, em Riga, na quinta-feira (18 de julho) à noite. As equipas enfrentam 20 troços que cobrem uma distância cronometrada de 300,13 km antes do final no domingo à tarde.

Horário

Quinta-feira 18 de julho 1ª etapa

Shakedown (Cimdenieki) 3.58 km 05:31

Início – Riga city council 16:15

PEC1 Biķernieki Track 11.13 km 18:05

Sexta-feira 19 de julho, 1ª Etapa

PEC2 Milzkalne 1 4.99 km 08:00

PEC3 Tukums 1 27.56 km 08:45

PEC4 Andumi 17.86 km 10:00

Reagrupamento – Tukums – 45 mins 11:05

Zona de montagem de pneus B – Tukums – 20 mins 11:50

PEC5 Milzkalne 2 4.99 km 12:30

PEC6 Tukums 2 27.56 km 13:15

PEC7 Strazde 17.44 km 14:30

PEC8 Talsi 20.52 km 15:20

Assistência flexível A – Liepāja – 45 mins 18:20

Sábado 20 de julho, 2ª etapa

PEC9 Pilskalns 18.87 km 06:20

PEC10 Snēpele 17.52 km 07:35

Reagrupamento – Kuldīga – 30 mins 08:30

PEC11 Īvande 23.04 km 09:30

PEC12 Vecpils 1 12.64 km 11:05

Reagrupamento – Liepāja – 20 mins 12:10

Serviço B – Liepāja – 40 mins 12:30

PEC13 Podnieki 10.09 km 14:15

PEC14 Vecpils 2 12.64 km 15:05

Reagrupamento – Offroad track Vecpils – 45 mins 15:50

PEC15 Dinsdurbe 6.64 km 17:00

PEC16 Liepāja City Stage 2.56 km 18:15

Assistência flexível C – Liepāja – 45 mins 18:55

Domingo 21 de julho, 3ª Etapa

PEC17 Krogzemji 1 18.70 km 06:55

PEC18 Mazilmāja 1 13.34 km 08:05

Reagrupamento – Offroad track Vecpils – 35 mins 08:20

PEC19 Krogzemji 2 18.70 km 09:55

Reagrupamento – Offroad track Vecpils – 57 mins 10:55

PEC20 Mazilmāja 2Power Stage] 13.34 km 12:15

Pódio – Offroad track Vecpils 13:15

HORA de Portugal Continental