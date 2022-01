WRC: A diferença que fizeram 20 metros no acidente de Adrien Fourmaux | AutoSport

Adrien Fourmaux saiu de estrada, capotou ribanceira abaixo, e o Ford Puma Rally1 imobilizou-se a cerca de 30 metros da estrada. O carro ficou muito destruído e desta vez é impossível aos mecânicos da M-Sport recuperar o carro como já fizeram no passado, por exemplo com o ‘mergulho’ de Ott Tanak dentro de água, em 2015 no México.

Foi Julien Ingrassia, que este fim de semana é comentador do Canal+ que explicou o acidente, revelando que se tratou de um erro numa nota, que tinha referidos 80 metros quando eram apenas 60. A verdade é que o piloto adequou a velocidade para 80 metros, mas quando travou faltou-lhe estrada, os tais 20 metros. Bateu no morro do lado direito e foi catapultado para o lado esquerdo. Por azar, só havia uma enorme ribanceira.

O carro saiu a voar de estrada e só aterrou 30 metros mais abaixo depois de várias cambalhotas.

O roll bar ficou danificado e o carro vai ficar guardado até regressar a Inglaterra.