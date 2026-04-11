WRC: A análise do primeiro dia do Rali da Croácia

Pajari lidera Rali da Croácia após sexta-feira caótica afastar Evans e Solberg

Sami Pajari terminou esta sexta-feira na liderança do Rali da Croácia, depois de uma primeira etapa marcada por acidentes, furos e mudanças constantes de aderência que alteraram de forma decisiva a hierarquia da prova. O piloto da Toyota Gazoo Racing concluiu o dia com 13,7 segundos de vantagem sobre Thierry Neuville, da Hyundai Motorsport, enquanto Takamoto Katsuta fechou o top-3 a apenas 14,6 segundos da liderança.

A classificação, porém, conta apenas parte da história de uma jornada particularmente exigente nas estradas de asfalto da Ístria, estreantes no calendário do Mundial de Ralis. Dois dos nomes mais apontados à luta pelo triunfo ficaram pelo caminho ainda durante a sexta-feira: Elfyn Evans, líder do campeonato, saiu de estrada na terceira especial, e Oliver Solberg abandonou logo na abertura, após um erro que comprometeu precocemente a sua prova.

Evans começou a dominar, mas caiu na SS3

Elfyn Evans entrou no rali com autoridade. A abrir a estrada, o galês aproveitou uma superfície mais limpa nas duas primeiras especiais e venceu tanto a SS1 como a SS2, construindo uma vantagem de 15,8 segundos sobre Pajari, numa fase em que vários adversários lidavam com sujidade e pequenas pedras soltas trazidas para a trajectória pelos cortes mais agressivos.

Esse arranque promissor terminou, no entanto, de forma abrupta na SS3, em Beram–Cerovlje. Evans entrou demasiado depressa numa curva à direita e saiu de estrada, ditando o abandono. Apesar do susto, nem o piloto nem o navegador Scott Martin sofreram ferimentos.

“Fomos apanhados de surpresa, basicamente. A curva era um pouco mais apertada do que esperávamos e vínhamos claramente demasiado depressa, acabando por sair para as árvores, infelizmente”, afirmou Evans. “É muito decepcionante. Tivemos um início forte e as coisas estavam a correr bem, mas não terminou da melhor forma.”

Pajari aproveitou o caos e segurou a dianteira

Com a queda de Evans e num dia em que vários candidatos enfrentaram problemas, Pajari foi quem melhor capitalizou. O finlandês não foi o mais veloz da manhã de forma consistente, mas manteve-se estável quando outros vacilaram, assumiu a liderança e assinou o melhor tempo na SS4.

Daí em diante, resistiu à pressão de Neuville e Katsuta durante a tarde, garantindo a primeira liderança à noite da sua carreira no Campeonato do Mundo de Ralis: “A concorrência é tão forte que é preciso atacar”, declarou Pajari. “Gostei muito da tarde; a manhã não foi nada simples. Ainda só passou um dia. Foi um prazer conduzir.”

Neuville aproximou-se com uma tarde forte

Thierry Neuville foi crescendo ao longo da etapa. Embora se tenha mostrado insatisfeito com o equilíbrio do Hyundai i20 N Rally1 durante grande parte da manhã, o belga conseguiu manter-se próximo dos primeiros e lançou depois uma recuperação consistente, vencendo consecutivamente a SS6 e a SS7.

À entrada para a última classificativa do dia, Neuville estava a apenas 6,3 segundos de Pajari, mas perdeu novamente tempo na segunda passagem por Učka e teve de se contentar com o segundo lugar provisório.

“Não há equilíbrio nestas condições”, reconheceu Neuville no final do dia. “Estamos numa boa posição, fizemos um bom dia e era um dia que procurávamos há muito tempo. É um pequeno passo em frente, mas um grande passo para nós.”

Katsuta mantém-se na luta

Takamoto Katsuta voltou a mostrar solidez numa etapa em que a consistência teve tanto valor como a velocidade. O japonês abrandou na especial inaugural depois de passar pelo Toyota imobilizado de Solberg, mas foi aumentando o ritmo de forma progressiva e permaneceu sempre dentro da discussão pelos lugares da frente.

No fecho da sexta-feira, Katsuta seguia em terceiro, a menos de quinze segundos da liderança, mantendo-se como uma ameaça real para o segundo dia de prova.

Solberg caiu logo no arranque

Se Evans viu a sua prova ruir já com vantagem consolidada, Oliver Solberg nem sequer chegou a entrar verdadeiramente no rali. O sueco ficou fora de combate ao fim de cerca de cinco quilómetros da primeira especial, depois de um pião seguido de um toque num talude deixar o seu Toyota GR Yaris Rally1 preso.

O abandono representou um duro revés para Solberg, que cumpria a sua primeira participação em asfalto seco com este carro: “Tive um pouco de subviragem e acabámos por tocar atrás numa parede de rocha”, explicou. “É uma pena. Vivo e respiro isto todos os dias, é tudo o que conheço na vida. Quando não corre como planeado, custa muito.”

Paddon sobe a quarto, Fourmaux recupera

Atrás do trio da frente, Hayden Paddon concluiu o primeiro dia completo do Rali da Croácia no quarto lugar da geral, na sua estreia na prova. O neozelandês nunca pareceu totalmente confortável nas estradas escorregadias e degradadas, mas evitou erros e terminou o dia a 1m15,0 segundos da liderança.

Adrien Fourmaux recuperou até quinto, depois de um furo no pneu dianteiro direito na SS2 lhe ter custado mais de um minuto e comprometido uma eventual luta pelas posições cimeiras. O francês passou o resto da etapa a tentar limitar perdas e reconquistar terreno.

Também a M-Sport Ford viveu um dia de altos e baixos. Josh McErlean parecia encaminhado para um resultado sólido, mas um furo na SS7 fez-lhe perder muito tempo e cair para fora dos cinco primeiros. Já Jon Armstrong, que chegou a ocupar provisoriamente o terceiro posto após um início promissor, sofreu primeiro um furo e acabaria por desistir na SS4, depois de alargar a trajectória e embater num talude.

Rossel comanda no WRC2

No WRC2, Yohan Rossel terminou a sexta-feira no comando da categoria, num dia igualmente marcado por vários furos e trocas de posição entre os principais candidatos. O seu colega de equipa na Lancia Ypsilon HF Rally2, Nikolay Gryazin, encerrou a etapa na segunda posição, a 22,1 segundos, com Alejandro Cachón em terceiro.

Sábado promete endurecer ainda mais a prova

O segundo dia deverá aumentar o nível de exigência. Apontado por vários pilotos como o mais duro da semana, o sábado inclui oito especiais e mais de 115 quilómetros cronometrados, num rali que já mostrou capacidade para punir qualquer erro e reconfigurar a classificação em poucos quilómetros.

Com Pajari na frente, Neuville em aproximação e Katsuta à espreita, a luta pela vitória continua em aberto numa edição do Rali da Croácia que arrancou sob o signo da imprevisibilidade.

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