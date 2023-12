WRC: 9 unidades híbridas em 2024, 3 em 2025 e 2026… | AutoSport

As equipas oficiais vão ser limitadas a utilizar um máximo de três novas unidades híbridas em 2025 e 2026 – em comparação com as anteriores nove, de acordo com as regras aprovadas pelo Conselho Mundial da FIA, para reduzir o custo de competir no Campeonato do Mundo de Ralis.

Portanto, o número total de unidades híbridas utilizadas durante a próxima época do WRC (2024) não será restringido, mas para as épocas de 2025 e 2026, será permitido um máximo de três novas unidades híbridas, embora possam ainda ser instaladas unidades renovadas, desde que sejam respeitadas determinadas condições, a especificar futuramente.