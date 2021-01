WRC, 89º Rally Monte-Carlo inédito: Portas fechadas e recolher obrigatório

Estes são mesmo tempo diferentes. Um dia, muitos se recordarão tanto do que foi o Monte Carlo deste ano como por exemplo recordam o ano da vergonha de 1966. Este ano, o Rali de Monte Carlo não terá público em lado nenhum e toda a gente terá de estar em casa, e equipas nos hotéis, à 18h00. A fim de combater a pandemia mundial de Covid-19, o Comité Organizador do 89º Rally Monte-Carlo – de acordo com a FIA, o Promotor do Mundial de Rallys (WRC) e todas as autoridades locais envolvidas – decidiu não permitir qualquer espetador dentro e fora do evento. Será então organizado à porta fechada, como foi o caso na Turquia e na Sardenha no final da época anterior.



As regras sanitárias dos departamentos envolvidos serão respeitadas, assim como os regulamentos médicos e desportivos, e será aplicado um controlo rigoroso das áreas de partida e chegada dos troços, assim como do parque de assistência e das áreas de reagrupamento. Não haverá área de espetadores ao longo dos troços, naturalmente. Será desolador, mas é o que é…



O horário do evento foi também reorganizado, a fim de respeitar escrupulosamente o recolher obrigatório em vigor. Assim, após três dias de reconhecimentos, de segunda-feira 18 de janeiro a quarta-feira 20 de janeiro, as 84 tripulações autorizadas a participar no rali começarão a partir de Gap, onde o pontapé de saída do 89º Rally Monte-Carlo será dado na quinta-feira 21 de janeiro, a partir das 13:10 horas, no Parque de Serviço de Fontreyne. O menu desta primeira etapa diurna e noturna consiste em duas etapas especiais para uma secção total de 41,36 km nos departamentos de Hautes-Alpes e Isère: “Saint-Disdier / Corps” (SS1 – 20,58km – 14:08h) na zona de Dévoluy, depois “Saint-Maurice / Saint-Bonnet” (SS2 – 20,78km – 15:06h) na zona de Valgaudemar, servirá como antevisão reveladora de outras dificuldades dos dias seguintes.



Na sexta-feira, 22 de janeiro, as equipas dirigir-se-ão para oeste do Gap para o Dia da Corrida 2, repartidos por dois departamentos (Hautes-Alpes e Drôme) para um total de 104,70km de secção cronometrada. Com um loop de três troços a correr duas vezes, este será certamente o dia mais difícil do rali, em território desconhecido: três troços novos chamados “Aspremont / La Bâtie-des-Fonts” (SS3/6 – 19. 61km – 6:10 am/12:17 pm), “Chalancon / Gumiane” (SS4/7 – 21,62km – 7:28 am/1:38 pm) e “Montauban-sur-l’Ouvèze / Villebois-les-Pins” (SS5/8 – 22,24km – 09:01 am/Cancelado), tudo isto num exigente 2º percurso!



No dia seguinte, no sábado 23 de janeiro, as tripulações dirigir-se-ão para leste do Gap para o 3º Dia de Corrida e uma secção total calendarizada de 57,10km que promete ser tão dura como os dias anteriores. Tudo começará com “La Bréole / Selonnet” (SS9 – 18,31km – 6:30 da manhã) seguido de uma etapa inaugurada em janeiro passado, “Saint-Clément / Freissinières” (SS10 – 20,48km – 08:18 da manhã). Após uma última pausa no Gap/Fontreyne Service Park, no início da tarde, a última etapa do dia será novamente “La Bréole / Selonnet” (SS11 – 18,31km – 12:08h). Todas as equipas restantes dirigir-se-ão então para o Principado do Mónaco, onde serão esperadas a meio da tarde… sem qualquer serviço permitido!



A etapa final desta edição do 110º aniversário, na manhã de domingo 24 de janeiro, serão organizados quatro troços, num total de 54,48 km, para os primeiros 50 classificados, sem serviço, nas colinas dos departamentos do Noroeste dos Alpes-Maritime e do Sudeste dos Alpes-de-Haute-Provence. Este par de loops será uma estreia para um final de Rally de Monte-Carlo, mas serão colocados em troços bem conhecidos pelos fãs do rali: duas passagens em cada um dos troços: “Puget-Théniers / La Penne” (SS12/14 – 12,93km – 08:30 / 10:45) seguido de “Briançonnet / Entrevaux” (SS13/15 – 14,31km – 10:08 / 12:18) onde o segundo contará como Power Stage, com pontos bónus no final…