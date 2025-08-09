WRC: 81 000 espetadores no Rali da Finlândia, um novo recorde
O Rali da Finlândia deste ano estabeleceu um novo recorde tanto em termos de público como de resultados desportivos. A organizadora do evento, AKK, confirmou que 81 000 espetadores com mais de 12 anos assistiram ao rally, tornando-o o evento com maior número de espetadores registado nesta década. Em todas as zonas do rally, o número total de visitantes atingiu 267 000, o que demonstra o crescente interesse do público pelo WRC na Finlândia.
O triunfo retumbante da Toyota é também nota de destaquem assegurando as cinco primeiras posições da classificação final.
O CEO da AKK, Kimmo Vainio, atribuiu o aumento na assistência a uma melhoria na experiência do evento e na acessibilidade, afirmando que o automobilismo está «bem vivo» no país.
O fim de semana terminou com mais boas notícias para os fãs, com a AKK e a WRC Promoter a anunciarem uma nova extensão do contrato por cinco anos. O Rally da Finlândia continuará a ser uma presença permanente no calendário do Campeonato Mundial de Ralis até, pelo menos, 2030.
