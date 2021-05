WRC: 6H50, Rali Portugal está oficialmente na estrada | AutoSport

A cidade de Coimbra foi mais uma vez o palco de eleição para a cerimónia de partida do WRC Vodafone Rally de Portugal. Uma prova mítica do calendário do campeonato do mundo que arranca para a sua 54ª edição.

Este ano com contornos diferentes e garantindo a total segurança de todos os intervenientes, o público presente deu as boas vindas às cerca de oito dezenas de equipas, que anteveem uma edição muito desafiante, num fim de semana que marca a estreia da caravana do WRC em troços de terra esta época. Ao longo de três dias, os concorrentes têm pela frente 20 especiais de classificação e 337.51 quilómetros ao cronómetro.

Depois do shakedown de ontem, que permitiu a toda a comitiva ter o primeiro contato com as classificativas portuguesas, a ação oficial ao cronómetro começa em breve, com uma agenda bastante preenchida. São 122.88 quilómetros sem assistência, divididos por oito classificativas, que atravessam as regiões de Lousã, Góis, Arganil e Mortágua, numa 1ª etapa que termina em grande, com a super-especial de Lousada, um momento com transmissão em direto na RTP2.

Já no sábado, o dia encarado com maior expectativa pelos pilotos, pelas dificuldades que os troços encerram, as equipas enfrentam sete exigentes especiais e um total de 165,16 quilómetros. Os concorrentes rumam a Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto, Amarante e encerram a 2ª etapa com o Porto em pano de fundo, na derradeira super-especial do evento, a qual pode ser acompanhada em direto na RTP2.

Domingo, o dia decisivo do Vodafone Rally de Portugal, e que concentra todas as atenções quanto ao vencedor, reserva cinco classificativas e 49,47 quilómetros ao cronómetro. Uma 3ª etapa em que a caravana ruma a Felgueiras e Montim e que termina com chave de ouro com a sempre espetacular classificativa de Fafe, que integra a Wolf Power Stage e pode ser vista em direto através da RTP1.

Os dados estão lançados para o início de um rali aguardado com tremenda expectativa e que reúne todos os condimentos para se escrever mais um capítulo memorável na história da prova no Campeonato do Mundo de Ralis.