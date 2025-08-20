WRC: 49 inscritos para o rali do Chile

O Rali do Chile, integrado no calendário do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), será disputado em terra batida a meio de setembro e contará com um total de 49 equipas inscritas.

Na categoria principal, haverá uma presença do chileno Alberto Heller voltará a alinhar no rali da sua terra ao volante de um Ford Puma Rally1 da M-Sport. O piloto de 31 anos já tinha competido com o Puma no Chile em 2023, prova em que foi obrigado a abandonar uma vez, mas conseguiu terminar em 15.º da geral.

A luta pelos lugares cimeiros contará com 11 carros: cinco Toyota (Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Sébastien Ogier, Takamoto Katsuta e Sami Pajari), três Hyundai (Ott Tänak, Thierry Neuville e Adrien Fourmaux) e três Ford da M-Sport (Grégoire Munster, Josh McErlean e Alberto Heller).

A lista de inscritos confirmou ainda a presença de Sébastien Ogier nas duas rondas sul-americanas – no Paraguai, já na próxima semana, e duas semanas depois no Chile.

Na edição de 2023, a Toyota festejou um duplo triunfo, com Kalle Rovanperä a vencer e Elfyn Evans a assegurar a segunda posição. Este ano, a dupla volta a ser candidata, mas Ogier, Tänak e Neuville prometem também lutar pelas vitórias em piso de terra.

No WRC2, estão inscritos 19 pilotos, praticamente todos os principais nomes do campeonato. Oliver Solberg, atual líder, terá forte oposição de Yohan Rossel, Gus Greensmith, Jan Solans, Emil Lindholm e Nikolay Gryazin.

O Rali do Chile decorre em torno da cidade de Concepción entre os dias 11 e 14 de setembro, num total de 16 provas especiais. Antes disso, o WRC visita o Paraguai, que estreia no Mundial já na próxima semana.

Lista de inscritos AQUI