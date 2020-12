WRC 3: Mikkelsen domina, Huttunen campeão

A Jari Huttunen bastou um rali calmo, a fugir das armadilhas de neve e gelo para assegurar a vitória no campeonato de WRC 3. Depois de ter sido o primeiro líder do rali na categoria, o finlandês optou por nem sequer tentar intrometer-se na luta pela vitória no rali. Em vez disso, levou o seu Hyundai i20 R5 a um ritmo confortável durante os restantes troços do fim-de-semana, terminando calmamente a prova 1m19.2s atrás de Andreas Mikkelsen e Oliver Solberg, em terceiro, um resultado suficiente para assegurar o título: “É uma sensação espantosa. Graças à minha equipa, a todos os meus patrocinadores e a todos os que me ajudaram. Estou realmente feliz”.

Andreas Mikkelsen destacou-se como uma das estrelas do rali, não só do WRC 3 mas sim à geral, pois terminou em sexto. O norueguês regressou ao WRC pela primeira vez desde 2019, e levou o seu Skoda Fabia Evo a várias vitórias em troços, triunfando na categoria.

Oliver Solberg, segundo, atrasou-se na fase inicial da prova, esteve a quase um minuto de Mikkelsen, mas foi recuperando e terminou o rali apenas a 15.9s do vencedor. Emil Lindholm foi quarto a quase dois minutos de Mikkelsen, depois de perder tempo com um furo no sábado. Kajetan Kajetanowicz completou o top 5, 1m40.5s mais atrás, terminando o ano na terceira posição do campeonato.

O boliviano Marco Bulacia continua na curva de aprendizagem, pois tem pouca experiência de asfalto e foi sexto, garantindo o segundo lugar no campeonato. O estreante Josh McErlean mostrou um bom ritmo no seu Hyundai, e terminou apenas 16.5 segundos atrás de Bulacia, em sétimo. Yohan Rossel arrancou uma roda traseira do seu Citroën C3 R5 na sexta-feira e Gregoire Munster teve problemas capotou i20 R5.