WRC 3 melhor que WRC 2

Já se percebeu que a FIA meteu os pés pelas mãos ao separar os WRC 2. Acabaram-se o Pro, dividiu-se, e quem reina é o… WRC 3, que é suposto ser para equipas privadas e nesta prova Oliver Solberg foi 9º da geral e ‘deu’ 30 segundos ao vencedor do WRC 2, Mads Ostberg.

É já a terceira em quatro provas que os WRC 3 ‘vencem’ as equipas de fábrica. Logicamente que os pilotos olham para as ‘suas’ competições, mas para uma categoria que devia ficar abaixo da WRC 2 isso não joga nada a favor da decisão da FIA. Nos WRC 2 deviam estar os pilotos na ‘calha’ para as equipas principais, mas será que não estão lá os que pagam mais ao invés dos melhores? Se não for isso, o que é?