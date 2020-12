WRC 3, Jari Huttunen: “Não cometi nenhum grande erro este ano, fui consistente”

Jari Huttunen é o novo Campeão do WRC 3. O piloto finlandês compete no Mundial de Ralis pela Hyundai Motorsport, que o contratou depois do brilharete que fez ao vencer o seu primeiro rali na categoria WRC 2, no Rali da Finlândia de 2017, depois de ter sido ‘descoberto’ no ERC 3 Junior dos tempos em que corria com a Opel.

Fez uma época a tempo inteiro com a Hyundai em 2018, viu o seu programa ser reduzido em 2019, mas este ano correu-lhe bem: “A sensação é absolutamente fantástica, foi um fim-de-semana interessante. Para mim, bastante difícil porque não consegui forçar muito o ritmo e é bastante difícil conduzir em modo gestão, sem cometer erros ou correr riscos estúpidos. Por isso, foi um desafio, mas correu bem.

Quando víamos alguma neve, pudemos abrandar, as escolhas de pneus foram seguras. Não houve grandes dramas. Foi quase um ano perfeito. Estou muito contente com a minha atuação e também porque não cometi nenhum grande erro este ano. Fomos consistentes e estivemos sempre no pódio, por isso penso que essa é a principal razão de eu estar aqui…”