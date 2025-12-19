WRC 2027: Rally1 e Rally2 com andamentos próximos

FIA redefine pirâmide dos ralis e aproxima WRC27 dos Rally2, fabricantes e preparadores passam a competir em igualdade de condições, menos potência, mais carros e lutas mais intensas no topo: uma autêntica revolução no WRC.

O novo regulamento WRC27 vai revolucionar o Mundial de Ralis ao abrir a categoria rainha a preparadores independentes em igualdade com os fabricantes oficiais, sob a designação comum de “Construtores”. Com o foco na performance acessível, os novos veículos de 290-300 cv irão aproximar-se tecnicamente dos Rally2, permitindo a coexistência de ambos no topo da pirâmide competitiva para criar um pelotão mais numeroso, económico e equilibrado.

Construtores: Fabricantes e Preparadores em Igualdade de Condições

Uma das alterações estruturais introduzidas pelo WRC27 é a redefinição do escalão máximo da “pirâmide dos ralis”. A partir de agora, a categoria principal estará, regulamentarmente, aberta a fabricantes (OEM) e a preparadores independentes, todos sob a mesma designação de “Construtores”. A entidade responsável pelo desenvolvimento e construção do carro, pela sua homologação junto da FIA e pela comercialização do veículo e dos seus componentes será, em todos os casos, o “Construtor”, independentemente da sua natureza industrial.

Este novo enquadramento visa alargar o universo de potenciais participantes, permitindo que projetos de preparadores especializados – como o Project Rally One, anunciado ontem – possam competir em igualdade de condições regulamentares com as marcas oficiais. Desta forma, a FIA espera aumentar o número de carros e equipas no pelotão principal, o que irá reforçar a competitividade do campeonato. Este é, talvez, o aspeto mais crucial do ‘novo’ WRC, pois, embora possa haver alguma perda de espetáculo na estrada, tal poderá ser compensado por uma competitividade muito mais intensa entre os concorrentes.

Performance Acessível e Aproximação ao Rally2

A filosofia de “performance acessível” é o pilar central do pacote WRC27, com o intuito de diminuir a diferença de desempenho entre a categoria máxima e o Rally2. Isto facilitará a adaptação de jovens pilotos à velocidade de topo. Os novos veículos serão equipados com um motor 1.6 turbo a gasolina, alimentado por combustível sustentável, que debitará cerca de 290 cavalos de potência – estimando-se que possa superar os 300 cv. Este motor estará acoplado a um sistema de tração integral e uma caixa de cinco velocidades.

Integração do Rally2 no Topo da Pirâmide

Com a implementação das novas regras, os carros WRC27 irão competir lado a lado com os atuais Rally2 na categoria de topo, reestruturando a “Rally Pyramid” definida pela FIA. A coexistência destas duas gerações tem como objetivo formar um pelotão mais numeroso, com diferentes níveis de investimento, mas com performances relativamente próximas. Tal potenciará listas de concorrentes mais extensas e disputas mais diversificadas pelos lugares cimeiros.

Esta integração simplifica, igualmente, a progressão na carreira dos pilotos, que poderão transitar da categoria Rally2 para o WRC27 sem terem de enfrentar um aumento tão significativo de custos ou de exigências técnicas específicas do veículo. A médio prazo, a FIA encara este modelo como uma forma de estabilizar o ecossistema competitivo do WRC.