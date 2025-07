WRC 2027, Hyundai quer: regulamentos mais simples, carros menos caros e mais espetaculares

Como se percebe, a Hyundai vive um momento charneira: precisa de resultados consistentes para cumprir metas de 2025‑26, ao mesmo tempo que pressiona FIA e promotor por regras que viabilizem um programa competitivo e financeiramente sustentável em 2027. As decisões que serão anunciadas nos próximos meses definirão não só o futuro da marca nas provas de estrada, mas também o equilíbrio de forças do WRC nos próximos anos.

Entre os cenários possíveis, Abiteboul admite entrar com carro atual adaptado ou regressar apenas em 2028 se o plano não avançar. No meio disto tudo há uma condição essencial: regulamentos “mais simples, menos caros, mas carros ainda espetaculares”.

Nessa entrevista, Abiteboul fala do desempenho irregular da equipa em 2025 e que as causas identificadas: há lacunas de desenvolvimento no carro não homologáveis este ano.

Em entrevista à Auto Hebdo, Abiteboul analisa as causas do desempenho irregular, aponta para mudanças na estrutura técnica, defende um modelo de equivalência de tecnologia dos motores e alerta a FIA para a necessidade de regras que atraiam marcas e reduzam custos sem afastar os adeptos.

A meio da temporada de 2025 e após a primeira vitória da Hyundai no WRC (Rali da Grécia), Cyril Abiteboul admite que a marca sul‑coreana ainda não tomou uma decisão sobre o seu futuro depois de 2026, mas garante que trabalha para manter três carros em prova, lutar por títulos já no próximo ano e preparar‑se para os novos regulamentos de 2027.

