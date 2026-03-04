WRC 2027: Grupo VW e Skoda podem surpreender no futuro próximo dos ralis

As mudanças no WRC em 2027 – cujas regras ainda não estão finalizadas pela FIA – representam um dos momentos mais decisivos para a modalidade. Se os regulamentos forem amplamente aceites, o Mundial de Ralis poderá sair do marasmo em que se encontra, mesmo que não de imediato no primeiro ano (2027).

Entre os vários intervenientes de que se tem falado, encontra-se a Skoda Motorsport, e as recentes declarações de Michal Hrabánek, líder da estrutura, representam apenas o início de uma estratégia para consolidar a Skoda como a “espinha dorsal” dos ralis mundiais, mesmo sem um compromisso oficial como equipa de fábrica na categoria principal.

À Motorsport Aktuell, Hrabánek disse que “estamos a analisar os novos regulamentos”, transmitindo a ideia de que a Skoda continua comprometida com os ralis a longo prazo: “Faz parte do ADN da marca. O nosso Fabia é rápido e fiável em todas as superfícies e é o modelo Rally2 mais vendido. É por isso que entraremos na temporada de 2027 com este modelo e continuaremos a desenvolvê-lo”, afirmou.

Afinal, o que se sabe e o que o futuro pode reservar para a marca de Mladá Boleslav? No seio do Grupo Volkswagen, a Skoda é o centro de excelência nos ralis. A ideia é que a Skoda desenvolva o “kit” técnico (chassis, suspensão, transmissão e o motor 1.6 turbo otimizado) e que este possa ser “vestido” com diferentes carroçarias: Com o Skoda Fabia como modelo base e de maior sucesso, o VW Polo representaria um regresso triunfal da marca alemã, recuperando um modelo promissor interrompido pelo ‘dieselgate’. Cupra Ibiza/Leon: para dar uma imagem desportiva e jovem à marca espanhola, se necessário.

Isto permitiria ao Grupo VW ter uma presença massiva no WRC com custos partilhados e bases iguais, usando o novo regulamento que permite carroçarias maiores (segmento C) ou ajustes de escala (equilíbrio de performance) para que todos sejam competitivos.

Com o fim das unidades híbridas complexas em 2027, a diferença entre um Rally1 e um Rally2 vai encurtar drasticamente, e a Skoda está numa posição privilegiada porque o Fabia RS Rally2 é uma referência. Para 2027, a Skoda só precisa de trabalhar num kit de performance (maior restritor de ar, aerodinâmica mais agressiva) para que o carro possa lutar por vitórias à geral.

Ao contrário da Toyota ou Hyundai, que gastam milhões com as suas equipas de fábrica, a Skoda ganha dinheiro a vender carros a clientes (também a Toyota e Hyundai têm Rally2, mas os nipónicos, embora bem-sucedidos, só começaram em 2024; a Skoda já anda nisto desde 2013). O projeto Hyundai é muito mais recente e nem de perto vende tantos carros quanto a Skoda, e até já a Toyota. Se os Rally2 se tornarem a base da categoria principal, a Skoda torna-se, tecnicamente, a fornecedora dominante do campeonato.

O cenário mais provável é que a Skoda não regresse com uma equipa oficial de fábrica, mas sim que se torne uma ainda maior “fábrica de carros de rali”. Se o Grupo VW colocasse nos ralis mais do que uma marca, então a questão ganharia ainda mais relevância, mas isto, para já, é apenas um desejo. Resta esperar pelos regulamentos e por todas as decisões que se seguirão em vários quadrantes.