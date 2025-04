WRC 2027: e se a Hyundai tiver razão?

Há muito se sabe que existe a ameaça da Hyundai sair do WRC caso a FIA insista em levar avante os regulamentos que tem previstos para 2027. Até aqui, muito se tem falado do novo projeto da Genesis/Hyundai no WEC, Mundial de Endurance, e que esse pode ser a verdadeira razão, ou a desculpa, para a Hyundai não querer permanecer no WRC, mas se olharmos de forma bastante mais profunda para a questão: será que a insistência da FIA em manter o WRC só com motores de combustão durante mais uns anos é a atitude certa?

É muito fácil perceber as razões da FIA, o exemplo de 2022 para cá, com os custos dos Rally1 pressionou fortemente as equipas, porque o WRC não está a dar retorno suficiente para que os custos não sejam um problema.

Por isso decidiu abrir o WRC a novas tecnologias, o que é correto. É, por exemplo, o mesmo caminho do Dakar (W2RC) o que permite não deixar ninguém de fora: se há interesse de um construtor, este pode entrar com a tecnologia que “lhe dá mais jeito” e depois há um “torque meter”, Balance of Performance, ou Equivalence of Performance, o que preferir para equilibrar os andamentos.

O problema é que a FIA sabe que, devido aos custos, pelo menos, até 2027 ou 2028 só serão permitidos motores de combustão no WRC, pois a redução significativa de custos será um ‘ponto de honra’ da FIA de modo a atrair mais construtores.

O problema é que à Hyundai não lhe interessa manter-se apenas com motores de combustão até 2027 ou 2028.

Por isso já disse que não se comprometerá com os regulamentos do WRC 2027 sem que a FIA reveja a sua posição.

É clara para todos que a principal preocupação da Hyundai é o tipo de motor (powertrain) pois considera que um carro com motor de combustão interna (ICE) não é adequado para promover a marca através dos ralis.

Portanto, o que a Hyundai quer é que os regulamentos de 2027 não prevejam inicialmente apenas motores de combustão interna com combustível sustentável, mas sim já a introdução de powertrains alternativos (híbrido e elétrico) que está prevista, mas mais para a frente.

Portanto, a Hyundai está confortável com a flexibilidade dos chassis, mas mantém o motor como principal preocupação, e por isso defende já em 2027 o sistema de equivalência de performance. Embora também admita que 2027 é muito cedo para o desenvolvimento de um carro totalmente novo dentro do limite de custos, devido ao tempo necessário para design, validação e testes.

Resumidamente, a Hyundai vai esperar pela decisão da FIA. Se esta mantiver tudo como está previsto, provavelmente a Hyundai sai e a FIA ficou com um ‘berbicacho’ para resolver e eventualmente promove os Rally2 a categoria principal, se mais evoluídos, ou não seria um caso a ver, mas dessa forma trocava alguma da competitividade dos Rally1, que perderam pouco face à perda do sistema híbrido, com ter muito mais carros a lutar pelos triunfos.

A Hyundai diz, com razão, que será difícil convencer a casa-mãe a investir numa disciplina que não promove nada nos carros, pois serão apenas WRC27 com motor de combustão… até ver.

Por tudo isto a FIA está numa forte encruzilhada, e se temos falado de problemas no WRC nestes últimos anos, o que pode estar a acontecer e multiplicá-los. O WRC não vai morrer, mas pode ter que passar por um ‘choque’ semelhante ao de 1987. Vamos esperar a ver como tudo isto acaba…