WRC 2027: Custos mais baixos, combustíveis ‘verdes’ e elétricos adiados…

O futuro do WRC será mais acessível e sustentável, e a FIA está prestes a definir o rumo do WRC: carros mais baratos e tecnologias limpas. Vem aí uma nova revolução no WRC com custos mais baixos e um futuro mais verde para os ralis…

O futuro do WRC (2027) continua a ser discutido e a semana que se aproxima poderá ser decisiva.

No que aos Rally1 diz respeito a mais forte probabilidade passa pela manutenção da plataforma atual, os chassis dos carros Rally1 serão mantidos, essencialmente devido às questões de segurança, mas há outro ponto em que vai ser colocada uma grande ênfase, os custos.

Reduzir custos é – finalmente, acrescentamos nós – um objetivo muito forte da FIA, e a ideia passa por diminuir o preço de um carro Rally1 para cerca de 400.000 euros. Não vai ser tarefa fácil, olhando para o que se passa agora tendo em conta que custam – provavelmente um bom bocado mais do que o dobro desse valor – mas a FIA acredita ser possível, e a forma como se irá chegar a isso é uma das coisas a ser discutida: algumas peças iguais para todos, num sistema semelhante ao que já existe para os Rally2.

Por outro lado, combustíveis sustentáveis é um dado adquirido, mas há também discussão sobre a utilização de ideias alternativas, como hidrogénio e eletricidade. Quanto aos elétricos, todos concordam que é cedo demais, e o mais provável é que a sua introdução seja adiada, mas fique prevista. A questão tem a ver pela espera de melhorias tecnológicas nas baterias, para ultrapassar a sua capacidade atual que torna impossível carros elétricos no WRC. Seriam quase preciso carregar no fim de cada troço e isso mão é possível, pois faria com que toda a estrutura das provas mudasse.

Resumindo: redução significativa nos custos dos Rally1, adoção de combustíveis alternativos e adiamento da introdução de veículos elétricos. Por fim, carros que possam ser utilizados em disciplinas diferentes, nomeadamente, WRC e WRC (Rallycross). Quanto ao futuro dos Rally2, falaremos em artigo à parte…