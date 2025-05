WRC 2026 pode ter mais uma prova…os EUA

O Mundial de Ralis de 2026 poderá incluir mais uma prova, desta vez nos EUA. A FIA e o promotor têm tentado, há muito, trazer o Mundial de Ralis de volta aos Estados Unidos da América do Norte. Contudo, os ralis não são uma tradição forte entre os norte-americanos, apesar de terem um campeonato interessante, embora pequeno considerando a dimensão do país e da sua população. O WRC, tal como aconteceu com a Fórmula 1 durante muito tempo, tem tentado sem sucesso até agora. A Fórmula 1, por outro lado, tornou-se tão atrativa que, em poucos anos, Miami e Las Vegas se juntaram a Austin.

Como sabemos, o WRC ficou para trás. Se nos anos 80 fazia sombra à Fórmula 1, hoje em dia está a definhar fortemente. Apesar disso, a possibilidade de finalmente voltar aos EUA é cada vez maior. O processo tem sido longo e difícil, mas agora parece que é desta: os EUA parecem estar prestes a entrar no calendário em 2026, com um contrato de vários anos já assinado, mas sujeito à aprovação da FIA. O evento será realizado em estradas de terra no Tennessee, como parte de um plano estratégico para expandir o WRC na América do Norte, onde não ocorre desde 1988.

O WRC Promoter já investiu financeiramente no projeto e realizou um evento candidato em 2023, com outro previsto ainda para este ano. A confirmação final depende do cumprimento de exigências da federação nacional ACCUS e da FIA. Simon Larkin afirmou que os padrões de segurança e organização do WRC são mais exigentes que os das competições norte-americanas, mas o compromisso com o mercado dos EUA é sólido. Ele também indicou que o calendário de 2026 pode ultrapassar as 14 provas, caso os EUA sejam incluídos.

Outros países interessados, como a Indonésia, Irlanda e Escócia, dificilmente entrarão no calendário de 2026, com o foco voltado apenas para os EUA neste momento.