WRC 2026, Monte Carlo abre época de transição: 11 Rally1 em competição

O Rali de Monte Carlo abre a difícil época de transição de 2026, que será a última dos Rally1. A FIA e o WRC procuram ainda a melhor solução para os novos regulamentos WRC27, que devem passar por Rally1 com um nível de competitividade à volta dos WRC de 2016 e Rally2 que andam ao nível dos carros de topo. O detalhe ainda está a ser preparado, pode haver equipas oficiais (Hyundai e Ford) a competir com Rally2 em 2027, e a Toyota, que já tem um WRC27 desenvolvido, não é garantido que não altere o seu plano até lá.

Enquanto isso, temos de passar por 2026, que deverá ser semelhante a 2025, mas sem Kalle Rovanpera e Ott Tanak. A Toyota Gazoo Racing WRT chega ao Principado com uma formação de cinco carros, liderada pelo nove vezes campeão mundial Sébastien Ogier e pelo galês Elfyn Evans. A equipa completa-se com Takamoto Katsuta, Oliver Solberg e Sami Pajari, reforçando a aposta numa mistura de experiência e juventude num dos ralis mais técnicos do calendário.

Três carros da Hyundai e regresso de Paddon

A Hyundai Shell Mobis World Rally Team inscreve três i20 N Rally1, com Thierry Neuville à frente da formação, acompanhado por Adrien Fourmaux e Hayden Paddon, que regressa à categoria principal do WRC pela primeira vez desde 2018. A presença do neozelandês marca o regresso de um dos talentos mais consistentes da era híbrida da marca.

M-Sport Ford leva trio renovado

A M-Sport Ford World Rally Team alinha igualmente com três Puma Rally1, apostando na juventude e na formação de novos talentos. A equipa britânica contará com Grégoire Munster (que não deve continuar nos Rally1), Josh McErlean e Jon Armstrong, este último a estrear-se oficialmente na categoria máxima após a promoção conquistada no Campeonato Europeu de Ralis (ERC). Martins Sesks continua a avaliar o seu programa para 2026.

Lancia regressa ao WRC2

Fora do pelotão principal, o Rali de Monte Carlo marcará também um momento histórico para a Lancia, que regressa oficialmente ao Mundial de Ralis através da divisão Lancia Corse HF. A marca italiana participa no WRC2 com dois Ypsilon Rally2, entregues a Yohan Rossel e Nikolay Gryazin.

Entre os inscritos no WRC2 figuram ainda nomes como Romet Jürgenson, Chris Ingram, Eliott Delecour e Eric Camilli, garantindo uma grelha competitiva em todas as categorias.

Clássico de inverno mantém encanto e imprevisibilidade

O Rali de Monte Carlo 2026 apresenta o formato clássico de asfalto com possíveis zonas de neve e gelo, exigindo escolhas estratégicas de pneus e uma preparação meticulosa. O rali marca o início de uma nova temporada onde Toyota, Hyundai e M-Sport voltam a medir forças sob o mesmo objetivo: conquistar o primeiro triunfo do ano.