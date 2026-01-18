WRC 2026 arranca em clima de gala no Mónaco
A temporada de 2026 do Mundial de Ralis (WRC) foi oficialmente lançada este sábado, tendo como cenário o Porto do Mónaco e a presença do Príncipe Alberto II do Mónaco. Perante equipas, pilotos e responsáveis da disciplina, o campeonato entrou simbolicamente em contagem decrescente para o tradicional arranque competitivo no Rallye Monte-Carlo.
Regresso da Lancia no WRC2
Um dos momentos mais marcantes da cerimónia foi o regresso oficial da Lancia ao universo do WRC, com a apresentação do novo Lancia Ypsilon HF Integrale, que irá competir em 2026 na categoria WRC2. O Ypsilon e o Škoda Fabia RS subiram ao palco antes dos Rally1, num momento em que a Škoda Motorsport assinala também o seu 125º aniversário.
O francês Yohan Rossel, um dos pilotos da Lancia, sublinhou o simbolismo da ocasião, classificando a entrada na marca italiana como “um sonho tornado realidade”, tendo recordado o peso histórico da Lancia nos ralis.
Estreias e regressos em Rally1
Entre as formações Rally1, a M-Sport Ford foi a primeira a subir ao palco, com as atenções centradas no estreante Jon Armstrong, vice-campeão europeu de ralis em 2025. O piloto irá disputar pela primeira vez o Rallye Monte-Carlo já na próxima semana, assumindo que vive “um sonho tornado realidade” e reconhecendo o enorme desafio que representa a estreia na categoria máxima. Armstrong afirmou esperar “ser um aprendiz rápido” e, sobretudo, desfrutar da oportunidade.
Outro dos principais pontos de interesse passa pelo regresso de Hayden Paddon à divisão principal do WRC, desta feita com um programa parcial na Hyundai Motorsport. O neozelandês, vencedor de um rali do Mundial no passado, fará a sua primeira presença na categoria de topo desde 2018. Paddon admitiu que não esperava “estar de novo na linha de partida do Rallye Monte-Carlo” e considerou que o pouco tempo para pensar no regresso pode ter sido “até uma vantagem”.
Toyota campeã fecha apresentação com Ogier de #1
A Toyota Gazoo Racing, campeã de construtores em 2025, foi a última equipa a ser apresentada, liderada por Sébastien Ogier. O francês iniciará a época de 2026 com o número 1 nas portas pela primeira vez desde 2022, após mais um título mundial.
Ogier sublinhou a importância simbólica do Mónaco para o WRC, afirmando que continua “super entusiasmado” por voltar ao Rallye Monte-Carlo para abrir a temporada, considerando o evento “um lugar especial para os ralis”. No final da cerimónia, o Príncipe Alberto II recebeu um capacete WRC assinado pelos pilotos de 2026, entregue pelo CEO do WRC Promoter, Jona Siebel, e pelo presidente do Automobile Club de Monaco, Michel Boeri.
Rallye Monte-Carlo abre a ação competitiva
O Rallye Monte-Carlo arranca oficialmente na próxima quinta-feira, 22 de janeiro, com nova cerimónia de partida no Porto do Mónaco antes das equipas seguirem em direção aos Alpes franceses. A primeira noite de competição incluirá três classificativas disputadas já em condições de escuridão.
O rali regressará ao Principado na noite de sábado, com a Super Especial do Circuito do Mónaco traçada pelas ruas de Monte Carlo. O vencedor da prova será coroado na tarde de domingo, após a habitual Wolf Power Stage, que encerra o rali e atribui pontos adicionais no campeonato.
FOTOS © Jaanus Ree
