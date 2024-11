WRC 2025: Toyota, Hyundai e M-Sport com xadrez de pilotos em movimento

Não é muito habitual uma ‘Silly Season’ no WRC como a que pode estar este ano a desenhar-se. O mercado de pilotos do WRC está mais agitado do que o esperado, com revelações algo surpreendentes que podem indicar mudanças importantes na formação das equipas. No recente documentário da M-Sport Ford ‘More than a Machine’ foi revelado que Adrien Fourmaux, atua piloto da equipa britânica, recebeu ofertas de contrato não apenas da Hyundai, mas também da Toyota.

Até aqui, pensava-se que a Toyota iria apenas recuperar Kalle Rovanperä, para uma temporada inteira, enquanto Sami Pajari dividiriam o terceiro carro com Sébastien Ogier em eventos selecionados. No entanto, o convite de meia época a Fourmaux levanta questões sobre o futuro da formação: quem iria substituir? Sébastien Ogier, Dividiria o carro com Sami Pajari? Ou haveria impacto sobre Elfyn Evans, ou Takamoto Katsuta?

Adrien Fourmaux revelou no programa que meia época não lhe interessa, mas o mais importante é a abertura que a Toyota teve, caso seja verdade o convite, porque só ouvimos uma das partes.

Latavala tinha negado contactos…

O que pensamos é outra coisa: os contactos com Fourmaux foram há muito tempo, e o que deve suceder na Toyota é Rovanpera, Evans, Takamoto ficarem a tempo inteiro e Pajari e Ogier a dividir carro.

E ainda, Oliver Solberg, no WRC2.

Outro nome em discussão é o de Yohan Rossel, que tem tido um desempenho sólido no WRC2, mas a ser, é para a M-Sport, caso Fourmaux saia.

Como se sabe, há ainda vários pilotos a ficarem livres para os Rally1, Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen, pois na Hyundai é muito forte a possibilidade de receber Fourmaux. Dani Sordo pode passar de piloto a líder de equipa, e esta nova questão dos carros mais baratos em 2025, pode abrir novas e boas perspetivas, pois há gente que não tinha dinheiro para os atuais Rally1, mas para os novos… talvez.

Historicamente, o mercado de pilotos do WRC é conhecido por surpresas de última hora, e este ano parece não ser diferente. Caso a Hyundai decida investir em Fourmaux, isso pode desencadear uma série de mudanças inesperadas em várias equipas, incluindo a Toyota. O cenário está totalmente em aberto.