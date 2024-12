WRC 2025: Testes da Hyundai revelam impacto das mudanças regulamentares e de pneus

A Hyundai tem vindo a testar os seus carros, naturalmente, com as alterações de 2025. Como se sabe, os Rally1 deixam de ter unidades híbridas, pesarão 1180 kg (em vez de 1260 kg), o tamanho do restritor de ar será ajustado de 36 mm para 35 mm para manter uma relação peso-potência equivalente à dos modelos anteriores (380 CV).

Teoricamente, os carros serão um pouco mais lentos que os atuais Rally1, pois o motor terá menos potência, e isso significa logo diretamente que a aerodinâmica – que é mais eficiente conforme a velocidade for mais elevada – irá ajudar um pouco menos. Se os carros passam a demorar mais segundos para atingir as mesmas velocidades, significa que a aerodinâmica será mais eficaz por menos tempo, o que se reflete no cronómetro.

Por outro lado, sem necessidade de arrefecer o sistema híbrido, isso significa que há menos entradas de ar e sem elas, menos resistência, há mais downforce, porque o ar chega ‘mais limpo’ à asa traseira. Um ponto mais positivo.

Mas também há perdas, pois com a retirada do sistema híbrido, também desaparecem elementos que ajudavam à melhor circulação do ar à volta do carro. São tudo detalhes, que ao nível a que se ‘joga’ o WRC é neles que os milésimos de transformam em décimos e estes em segundos. Resumindo, há menos downforce, os carros devem ser um pouco menos eficazes, mas em muitos casos, nem sequer se vai notar muito.

Seja como for, nos recentes testes da Hyundai, em Jämsä, na Finlândia, Thierry Neuville e Ott Tänak já rodaram e alguns observadores do meio sugerem que as mudanças nos carros e pneus para 2025, estão a notar-se no seu andamento. Como se sabe a Hankook será o novo fornecedor de pneus do WRC, substituindo a Pirelli sendo virtualmente impossível que os pneus já estejam ao mesmo nível dos Pirelli, depois de vários anos de evolução no WRC. Não podem estar, não faz sentido a este nível.

De acordo com algumas observações durante os testes, tanto Tänak como Neuville mostraram um ritmo aparentemente mais lento, que testes realizados na mesma zona no ano passado.

No caso da neve da Suécia, semelhante aos que a Hyundai apanhou agora na Finlândia, a redução de potência sem as unidades híbridas e o desempenho dos pneus Hankook podem ter contribuído para o ritmo mais baixo.

Naturalmente, os pneus Hankook, especialmente os com pregos para condições de inverno, ainda parecem estar em desenvolvimento e não estão otimizados.

Portanto, não há grande preocupações, tudo está a decorrer dentro do que era expectável, no Rali de Monte Carlo, com tantas mudanças de condições, normalmente tem muito mais a ver com as escolhas de cada equipa para um conjunto de troços do que outra coisa qualquer, na Suécia já se perceberá melhor, o Safari é uma prova diferente de tudo o resto, também não se notará grande coisa, mas depois, sim, tanto no asfalto das Canárias, como na terra de Portugal é que se vai tirar as teimas face à performance dos carros face a este ano.