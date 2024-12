WRC 2025: Sébastien Ogier deve voltar ao Rali de Portugal

Sébastien Ogier vai voltar a fazer em 2025 um programa parcial no WRC, isto depois deste ano ter feito 10 ralis devido ao facto de, após o Rali da Finlândia, ter ficado em boa posição para disputar o título com Thierry Neuville, Ott Tanak e Elfyn Evans, mas curiosamente, as coisas nunca mais lhe correram bem a partir daí, exceto no Japão em que foi segundo.

Por isso, em 2025, estão por saber as provas por que vai optar fazer, se for metade do campeonato, sete, é interessante perceber que provas o francês deve fazer.

O Monte-Carlo, claro, e juntamente com o Japão é a única prova que tem feito sempre desde que deixou de correr a tempo inteiro. O Safari fez em 2022 e 2023, a Croácia, 2023 e 2024, não está no calendário do WRC 2025, a Sardenha fez em 2023 e 2024, e Portugal, marcou presença em 2022 e 2024.

Para 2025, Ogier já deixou claro que não fará mais que o programa parcial que combinar inicialmente. Ao RallyJournal disse que “Vou estar em Monte Carlo, mas provavelmente depois disso vou falhar alguns ralis e vou ter uma pequena paragem depois de Monte Carlo”, revelou Ogier que não vai à Suécia, em fevereiro, e provavelmente também não irá ao Safari, em março. Seguem-se as Canárias, e aí é bem provável que queira fazer a prova, nova para a maioria, pois é uma estreia no WRC.

A sua decisão de ir às Canárias pode impactar no Rali de Portugal, que é apenas duas semanas depois, mas tendo em conta que é a primeira prova europeia em piso de terra e uma das preferidas do francês, as hipóteses de escolher o Rali de Portugal são muito fortes. Já se sabe que nessas provas a Toyota terá cinco carros, o que não se sabe é se os terá em alguns outros ralis caso algum piloto, por exemplo, Oliver Solberg, que vai fazer o WRC2 com o carro nipónico e tendo em conta que só contam seis resultados no WRC2, fica muito espaço para o sueco fazer provas com o Rally1 da Toyota.

Portanto, resta aguardar pelas decisões e anúncios.