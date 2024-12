WRC 2025: novo sistema de pontos privilegia vitórias e competitividade no domingo

Tal como se esperava, o WRC mudou o sistema de pontos para 2025, colocando muito mais ênfase nas vitórias nos ralis, mantendo o super domingo e a Power Stage.

O Campeonato do Mundo de Ralis vai estrear um sistema de pontos ‘aperfeiçoado’ em 2025, que tem como objetivo manter os pontos positivos identificados este ano e, ao mesmo tempo, garantir que os vencedores dos ralis têm mais probabilidades de conquistar o maior número de pontos.

Confirmado pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA em Kigali, Ruanda, o sistema de 2025 será uma evolução do formato deste ano, que proporcionou uma das lutas pelo título mais renhidas da história recente.

Tanto o campeão de pilotos como o campeão de construtores de 2024 foram coroados no último dia da época, tendo este último sido decidido por apenas três pontos – a margem mais estreita desde 1983.

A partir do Rallye Monte-Carlo, em janeiro, os pontos da classificação geral atribuídos no final de cada rali seguirão uma escala simplificada: 25-17-15-12-10-8-6-4-2-1, recompensando os 10 primeiros classificados. Ao contrário de 2024, não serão atribuídos pontos com base na posição de sábado de um piloto.

Aqueles que enfrentarem contratempos iniciais ainda terão a oportunidade de marcar pontos cruciais no super domingo, com as cinco equipas mais rápidas de todo o domingo a ganharem pontos adicionais (5-4-3-2-1).

Entretanto, a Power Stage mantém-se inalterada, proporcionando uma última oportunidade para as equipas mais rápidas garantirem até cinco pontos de bónus (5-4-3-2-1) no teste final do rali.

Estas atualizações significam que estará disponível um máximo de 35 pontos em cada rali – um aumento em relação aos 30 do sistema anterior – e colocam uma maior ênfase na vitória absoluta, mantendo as oportunidades para regressos depois de eventuais problemas, bem como alguma estratégia.

Na verdade, este novo sistema devolve importância à classificação final do rali, e ainda permite que o dia de domingo seja competitivo, pois os concorrentes também podem ganhar pontos com o ‘triunfo’ na última etapa da prova como na Power Stage, como sucede há muito. Assim sendo, fica eliminado o principal problema pré-2024, que era os troços de domingo antes da Power Stage ser quase completamente inúteis, a não ser para cumprir calendário…