WRC 2025: Carro novo, mas a revolução saiu muito cara à Hyundai

A época de 2025 da Hyundai no WRC ficou marcada por um contraste evidente entre os resultados em prova e a ambição desportiva da equipa. Após um 2024 de sucesso, a formação de Alzenau entrou na nova temporada como campeã em título, mas viu a defesa do campeonato comprometida desde cedo, apesar das duas vitórias alcançadas – na Grécia e na Arábia Saudita – e de um total de 15 pódios ao longo do ano. A concorrência fortalecida da Toyota, que apresentou um alinhamento alargado e um pacote técnico muito sólido, acentuou ainda mais as dificuldades da equipa coreana.

Em grande medida, o ano foi condicionado pela aposta num Hyundai i20 N Rally1 profundamente evoluído. A decisão, tomada em 2023, de avançar para um conceito radicalmente diferente trouxe ganhos de performance em áreas específicas, mas obrigou a uma curva de aprendizagem acentuada. A compreensão do comportamento do carro, dos seus limites e da forma de extrair consistência revelou‑se um processo exigente, com momentos em que o andamento puro não se traduziu em resultados à altura. Ainda assim, a equipa considera que termina 2025 com um diagnóstico claro das fragilidades e um plano técnico bem definido para corrigir o rumo em 2026.

A gestão em paralelo de programas no WRC e nas corridas de resistência acrescentou complexidade organizacional, sobretudo numa fase em que o futuro da marca na disciplina e a direção da modalidade ainda não estavam totalmente esclarecidos. Resolvidas essas dúvidas, a estrutura foi reforçada com uma nova liderança desportiva dedicada em exclusivo ao rali e com uma reorganização interna orientada para objetivos de longo prazo. A estabilização da base operacional em Fechenheim é vista como um passo importante para retirar distracções e recentrar recursos na performance em rali.

Ao nível desportivo, todos os pilotos viveram fases de grande pressão. Adrien Fourmaux representou o lado mais positivo da renovação, ao adaptar‑se rapidamente aos Rally1, mostrar velocidade consistente e contribuir para o desenvolvimento do carro. Thierry Neuville, depois de uma campanha anterior desgastante, enfrentou a combinação de novos pneus e de um novo carro num contexto de elevada responsabilidade, mas manteve uma postura profissional, recuperou forma ao longo do ano e fechou a época com uma vitória que a estrutura considera crucial para a dinâmica de 2026. Já Ott Tänak voltou a encontrar um nível competitivo elevado, mas dois momentos chave – um teste pouco conseguido na Finlândia e um problema de motor no Chile – acabaram por afastá‑lo da luta pelo título, antecedendo a sua decisão de se afastar para privilegiar a vida familiar.

No plano estratégico, a Hyundai sai de 2025 com a convicção de que a performance absoluta, isolada, não chega para conquistar campeonatos. A prioridade passa agora por consolidar um produto técnico estável, bem compreendido, e por sustentar esse pacote numa organização coesa e focada. Com a nova estrutura de comando instalada, a base totalmente operacional e um conhecimento mais profundo do i20 N Rally1, a equipa encara o Rali de Monte Carlo de 2026 com a expectativa de se apresentar mais competitiva desde o arranque da temporada.