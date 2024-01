WRC 2024, Thierry Neuville: “objetivo é lutar pelos campeonatos de pilotos e de construtores” | AutoSport

Um ano depois, Thierry Neuville volta a ter Ott Tanak como companheiro de equipa e a sua vida na Hyundai muda novamente, porque o novo ‘chefe’ Cyril Abiteboul vai puxar muito mais pelos seus pupilos.

Com Elfyn Evans a ser o novo ponta de lança da Toyota, os olhos do título de pilotos vão colocar-se muito em Neuville e Tanak e por isso o belga vai ter na certa um ano ‘stressante’, pois Tanak é dos únicos pilotos que ‘joga’ taco a taco com Ogier e Rovanpera. E Neuville, só quando está num bom dia.

Este ano, o belga já não é o único piloto com condições de lutar mais assiduamente na frente das provas, portanto passa a dividir responsabilidades com Tanak, mas também vai ter um tipo diferente de pressão.

O carro e a equipa parecem já estar a um bom nível, portanto o ónus do que se passar ficará mais do lado dos pilotos. Já foi vice-campeão do WRC cinco vezes, mas nos últimos anos, Elfyn Evans tem-lhe passado à frente.

Vamos ver como será este ano, certo é que como ele próprio já disse, com Rovanpera de fora é agora ou nunca: “Estou contente por poder continuar a minha jornada com a Hyundai na minha 11ª época com a equipa. Eles mostraram-me muita confiança e eu ajudei-os a desenvolver o carro nos últimos dois anos.

Os nossos objectivos para 2024 são lutar pelos campeonatos de pilotos e de construtores, será naturalmente difícil e teremos de ter um bom desempenho em todos os ralis, mas faremos tudo o que pudermos para lutar pelos títulos. Temos uma equipa muito forte este ano, o que nos ajudará a lutar pelas vitórias e pelos pódios para termos uma época de sucesso. A reorganização da equipa também nos deve manter numa direção positiva. O primeiro passo para o conseguir é ter um bom desempenho em Monte Carlo. É um evento desafiante devido ao clima imprevisível e ao perfil variável da superfície, especialmente nas etapas noturnas. Já fomos competitivos lá no passado e sabemos o que é preciso para estar no pódio. Este ano vamos tentar obter o melhor resultado possível, que esperamos que seja na frente do pelotão”, disse Thierry Neuville.