WRC 2024, Sébastien Ogier: “obter uma 10ª vitória no ‘Monte’ seria algo muito especial” | AutoSport

Sébastien Ogier vai continuar a fazer um programa parcial de ralis, que lhe correu bem melhor em 2023 do que no ano anterior, pois venceu três vezes, e é isso que vai continuar a tentar fazer, pois a sua única meta é vencer provas, não tanto pelos recordes mas pelo prazer que isso lhe dá.

Mesmo correndo em part-time continua a ter incólumes todos os predicados, e ao seu nível no WRC, só Kalle Rovanpera e Ott Tanak, pois Thierry Neuville está claramente abaixo. Chegar ao WRC e ganhar provas diz muito do atual plantel, mas as coisas são como são e para a Toyota poder tê-lo em metade do campeonato é um bónus. Vai à procura da 10ª vitória em Monte Carlo e essa é uma motivação extra, mas durante o ano vai ser curioso as provas que vai escolher, porque Kalle Rovanpera fica com as outras. Será tipo, escolhe um, escolhe outro, ou simplesmente alternam: “Estou feliz por estar no início de mais uma época após todos estes anos e agarro esta oportunidade com ambas as mãos. Os últimos dois anos foram muito divertidos com a equipa e conseguimos garantir alguns bons resultados. Penso que queremos continuar assim durante o máximo de tempo possível e é esse o plano para 2024, a começar pelo Rallye Monte-Carlo, claro. Para mim, este é um evento obrigatório e há muitas esperanças para este primeiro rali. Penso que é o rali que temos de respeitar mais do que qualquer outro, uma vez que as condições podem ser muito difíceis, o que significa que nada está garantido. Os números nunca são a minha principal motivação, mas se conseguisse obter uma décima vitória neste evento seria algo muito especial”, disse Sébastien Ogier.