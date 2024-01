WRC 2024: Ott Tanak: “está nas nossas mãos fazer uma época forte” | AutoSport

Há um ditado popular que diz “não voltes onde já foste feliz”, mas o contrário não se aplica pelo que depois de não ter sido feliz na Hyundai, o estónio tem contas a ajustar, pois saiu da melhor equipa, a Toyota e foi para Alzenau onde nunca conseguiu ser feliz, saindo depois de alguma guerra interna com Thierry Neuville e com uma equipa com demasiados pontos fracos. Agora, esses pontos fracos foram-se debelando, e Cyril Abiteboul vê nele o piloto que vai ser capaz de acabar com o domínio da Toyota. O homem forte da Hyundai fugiu-lhe a boca para a verdade quando disse que queria Tanak a fazer no WRC o que Verstappen faz na F1, depois deu o dito por não dito porque isso iria ter efeitos na equipa, especialmente em Neuville, mas provavelmente é mesmo no estónio Abiteboul acredita e é bem capaz de ter razão, se bem que Tanak precisa de tudo perfeito para que as coisas lhe corram bem, se não ‘arrefece’ facilmente, tal como se viu na Ford. Se a equipa estiver à altura, e parece que vai estar acreditamos que é o principal favorito ao título, e nesse contexto vamos ver como respondem Thierry Neuville e Elfyn Evans. Apesar de só haver três candidatos, tudo indica que o ano pode ser bem interessante: “Estou muito entusiasmado e motivado por estar de volta à Hyundai Motorsport. Vejo um grande entusiasmo na equipa e há claramente uma vontade coletiva de alcançar e produzir uma época forte. Vamos começar o ano com uma folha limpa e tudo está nas nossas próprias mãos para começar a construir uma época forte. É claro que o nosso objetivo é ganhar o título e a equipa também, por isso estamos no início de um ano emocionante.

Por outro lado, começar a época em Monte-Carlo é sempre um desafio. Este ano o evento foi transferido para a região de Gap, por isso esperamos que as condições sejam mistas e complicadas, com a possibilidade de mais neve e gelo do que nas últimas épocas. Embora só tenhamos tido um dia de teste, tivemos sorte com as condições, pois pudemos rodar com pneus escorregadios, para além de termos experimentado estradas mais húmidas e geladas. No geral, a sensação no carro foi boa e encontrámos um bom ritmo”, disse Ott Tänak.