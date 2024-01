WRC 2024: ‘Missão’ de Takamoto Katsuta, melhorar os resultados dos anos anteriores | AutoSport

Desde 2020 a tempo inteiro com a Toyota, embora até aqui no seu programa de jovens, Takamoto Katsuta tem vindo a melhorar, está a tornar-se num bom piloto, mas também já deixou claro que não é um sobredotado e está já perto de atingir os seus limites. Felizmente para ele, pertence a uma marca que gosta de lançar jovens do seu País, o Japão e é nesse contexto que está há alguns anos no WRC. Duvidamos vê-lo noutras equipas qualquer no futuro. Fez mais pódios em 2022 do que em 2023 mas este ano tem mais responsabilidades porque faz parte da equipa oficial e não tem a mesma liberdade para fazer o seu rali, mas sim pensar na equipa e nos pontos. Se bater o seu recorde de pódios, já ficaremos surpreendidos: “É sempre bom estar de volta às montanhas de Monte Carlo, pronto para começar uma nova época. Todos os anos há mais expectativas, mas eu gosto desta pressão e quero lutar na frente, por isso vou tentar obter resultados ainda melhores em 2024. Quero estar sempre na luta pelo pódio e tentar obter a primeira vitória. Vou divertir-me e continuar a ultrapassar os limites e a trabalhar arduamente. Os engenheiros estão a fazer um grande esforço para melhorar ainda mais o carro e consigo sentir na fábrica que todos estão a trabalhar arduamente, por isso estou confiante de que podemos ser ainda melhores do que no ano passado. O Rallye Monte-Carlo é um dos ralis mais complicados em termos de condições, com escolhas de pneus difíceis, mas estamos prontos para o desafio”, disse Takamoto Katsuta.