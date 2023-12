WRC 2024: há vencedor do rali à geral, no sábado, no domingo, na PowerStage, e os pontos contam-se no fim… | AutoSport

Mesmo sabendo à velocidade a que a informação circula hoje em dia, hoje fica mais uma vez provado a ineficácia comunicacional do Promotor do WRC, já que quase 24 horas depois da FIA ter publicado os regulamentos desportivos do WRC 2024, ninguém ainda veio a público explicar as muitas dúvidas existentes, e por isso tem de ser a imprensa a ir bater à porta dos senhores para se dignarem a informar.

Isto para dizer que, apesar de haver um rali até sábado com pontos atribuídos, até ao 10º lugar (1º: 18 pontos; 2º: 15 pontos; 3º: 13 pontos; 4º: 10 pontos, 5º: 8 pontos; 6º: 6 pontos; 7º: 4 pontos; 8º: 3 pontos,

9º: 2 pontos, 10º: 1 ponto), Rali Sprint no domingo com mais pontos a atribuir (1º: 7 pontos, 2º: 6 pontos;

3º: 5 pontos; 4º: 4 pontos; 5º : 3 pontos; 6º: 2 pontos; 7ª: 1 ponto) e ainda na PowerStage (1º: 5 pontos;

2º: 4 pontos; 3º: 3 pontos; 4º: 2 pontos; 5º: 1 ponto), vai haver também vitória no rali à geral no final do dia de domingo, claro, e consequentemente um vencedor à geral, apenas com a nuance dos pontos serem atribuídos separadamente.

Ou seja, no fim do dia de sábado há uma classificação e pontos a atribuir, mas só se esses pilotos terminarem o rali no domingo. Portanto, os pontos não se atribuem de forma definitiva no sábado, porque qualquer um que desista no domingo, não soma pontos nenhuns.

No domingo há outra classificação do ‘dia’, e ainda da PowerStage, como habitual. Depois, a tabela de Pilotos e construtores vai juntar tudo só num e quando hoje vemos nas tabelas do WRC: 25+4, 18+5, por exemplo, que mostra os pontos do vencedor do rali e os pontos que obteve na PS, em 2024, passamos a ter três números, o valor de sábado, o valor de domingo e o valor da PowerStage. Isto não invalida que a equipa que terminou na frente do rali seja a que somou mais pontos. Pode não acontecer, mas pelo menos, havendo um vencedor do rali, há mais lógica, simplesmente, por uma questão de espetáculo, e que ninguém duvide que é melhor para o espetáculo o sábado contar um resultado, o domingo outro e a PowerStage também, é bom para comunicar mais e melhor. que ninguém duvide, nós como jornalistas asseguramos que isso é mesmo assim, mesmo que os puristas entendam que não faz sentido o vencedor do rali não ser o que leva mais pontos.

na história do desporto automóvel já houve campeões com menos pontos somados no fim do ano. No Mundial de F1 de 1988 quando Senna foi Campeão somando 94 pontos, enquanto Alain Prost somou 105, mas teve que mandar fora 12, os dois piores resultados, enquanto Senna só atirou fora quatro pontos. Regras são as regras, e são conhecidas de todos à partida.

Portanto, há vencedor do rali à geral, no sábado, no domingo, na PowerStage, e os pontos contam-se no fim…