WRC 2024, EUA, México ou Argentina no calendário: qual, logo se vê… | AutoSport

Se a prova candidata que se vai realizar este ano nos EUA, o Rally Tennessee que se realiza a 7-8 de abril, no que será seguido de um rali candidato em setembro, em data exata ainda a definir, correrem bem e entrarem no calendário do Mundial de ralis de 2024, o Rali do México fica de fora.

É isto que se conclui das palavras de Simon Larkin, o Diretor de Eventos do WRC Promoter. É verdade que o regresso ao México após dois anos de ausência foi elogiado por todos, mas se os EUA entrarem é certo que sai o México, porque o Chile tem um acordo assinado para 2024 e o México não: “A nossa ambição é ter dois eventos nas Américas no próximo ano. O Chile estará no calendário do próximo ano, tal como está este ano. Há um acordo plurianual no Chile, por isso é deles uma das duas vagas e quanto aos EUA, ainda há muito trabalho para ser feito. Há a possibilidade de um evento candidato formal em setembro mas isso não está ainda confirmado. Ainda temos muito trabalho a fazer em particular com a FIA. Os EUA são o nosso objetivo número um para ocupar o segundo lugar, mas se não nos sentirmos confiantes de que os EUA atinjam o padrão que exigimos para um mercado como os EUA, no próximo ano, então talvez olhemos para 2025 com isso e continuaremos com outra opção nas Américas. E com certeza, o México está absolutamente nessa lista, bem como a Argentina”. Resumindo, México e EUA no mesmo calendário de 2024 do WRC, não acontece, mas também pode não haver México nem EUA, e haver… Argentina.