WRC 2024: autorizados a correr Rally1…sem sistema híbrido | AutoSport

Os regulamentos desportivos do Mundial de Ralis passam a permitir que os carros de Rally1 possam competir sem uma unidade híbrida. Contudo, não serão elegíveis para marcar pontos no campeonato de construtores, para além de que tem de ter ‘lastro’, ou seja, devem ter unidade híbrida que não funcione, fictícia, montada exatamente no mesmo sítio, com o mesmo peso que uma unidade híbrida normal. A ideia é poderem ser alugados carros Rally1 com um valor bem mais baixo, que ajudem a fazer número, pois pelo que se percebe não vai haver sequer 10 Rally1 nos ralis. Por outro lado, houve também uma alteração aos regulamentos de mudança de motor, podendo agora mudar-se o motor durante a prova desde que o número máximo de motores autorizado não seja excedido.”

